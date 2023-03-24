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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия - Эквадор
Австралия - Эквадор: обзор матча 24 марта 2023
Австралия
24.03.2023, пятница, 12:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Эквадор
12'
Д. Ирвин
32'
А. Мабиль
84'
Г. Куоль
23'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Австралия - Эквадор
Замена
К. Меткалф
️️️️
Д. Ирвин
90'
ГОЛ! 3:1!
Г. Куоль
Пас отдал
А. Бехич
84'
Замена
Г. Куоль
️️️️
А. Мабиль
78'
Замена
М. Тильо
️️️️
К. Гудвин
78'
69'
Замена
К. Родригес
️️️️
М. Эстрада
69'
Замена
Х. Сорноса
️️️️
А. Мена
69'
Замена
Х. Арреага
️️️️
А. Пресиадо
Замена
Б. Боррелло
️️️️
М. Дюк
63'
Замена
А. Робертсон
️️️️
К. Баккус
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Мабиль
Пас отдал
Д. Ирвин
32'
30'
Замена
А. Альварадо
️️️️
Й. Сармиенто
23'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Й. Сармиенто
Желтая карточка
А. Бехич
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ирвин
Пас отдал
М. Дюк
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
17
Кеану Баккус
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
13
Эйден О'Нил
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Австралия
12
Эндрю Редмэйн
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
8
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Джордан Бос
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
8
Конор Меткалф
ОП
14
Райли МакГри
ЦП
0
Алекс Робертсон
ЦП
21
Гаранг Куоль
ПВ
20
Марко Тильо
ПВ
10
Нестори Иранкунда
ЦФ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
1
Эрнан Галиндес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
21
Марко Ангуло
ЦП
10
Хуниор Сорноса
ЦП
0
Александер Альварадо
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Райан
16
Бехич
19
Суттар
4
Роулес
2
Дегенек
17
Баккус
38
Мабиль
13
О'Нил
22
Ирвин
23
Гудвин
15
Дюк
4-2-2-1-1
12
Рамирес
17
Пресиадо
2
Торрес
3
Хинкапе
7
Эступиньян
20
Мендес
23
Кайседо
5
Сифуэнтес
15
Мена
16
Сармиенто
11
Эстрада
22
Ирвин
8
Меткалф
8
Меткалф
22
Ирвин
17
Баккус
0
Робертсон
0
Робертсон
17
Баккус
38
Мабиль
21
Куоль
21
Куоль
38
Мабиль
23
Гудвин
20
Тильо
20
Тильо
23
Гудвин
15
Дюк
11
Боррелло
11
Боррелло
15
Дюк
17
Пресиадо
14
Арреага
14
Арреага
17
Пресиадо
15
Мена
10
Сорноса
10
Сорноса
15
Мена
16
Сармиенто
0
Альварадо
0
Альварадо
16
Сармиенто
11
Эстрада
11
Родригес
11
Родригес
11
Эстрада
Остались в запасе
Австралия
Эквадор
12
Эндрю Редмэйн
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
8
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Джордан Бос
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
14
Райли МакГри
ЦП
10
Нестори Иранкунда
ЦФ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
22
Александер Домингес
ВР
1
Эрнан Галиндес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
21
Марко Ангуло
ЦП
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
12
Эндрю Редмэйн
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
8
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Джордан Бос
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
14
Райли МакГри
ЦП
10
Нестори Иранкунда
ЦФ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
Остались в запасе
22
Александер Домингес
ВР
1
Эрнан Галиндес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
21
Марко Ангуло
ЦП
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Австралия - Эквадор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
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2 : 0
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