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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Баия
Крузейро - Баия: обзор матча 26 октября 2023
Крузейро
26.10.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
3 : 0
Завершен
Баия
19'
Кану (АГ)
53'
Марлон
88'
Б. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Баия
Замена
Ф. Энрике
️️️️
М. Перейра
90'
+3
90'
Желтая карточка
Каули
ГОЛ! 3:0!
Б. Родригес
Пас отдал
Вилльям
88'
Замена
Уэсли
️️️️
А. Гомес
80'
Желтая карточка
Ф. Машадо
75'
Замена
Никао
️️️️
Л. Силва
71'
71'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Y. Felipe
70'
Замена
M. Bahia
️️️️
К. Кандидо
70'
Замена
L. Mugni
️️️️
Тасиано
63'
Желтая карточка
К. Кандидо
ГОЛ! 2:0!
Марлон
Пас отдал
А. Гомес
53'
36'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Каули
Желтая карточка
Л. Силва
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Кану
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
16
Лукас Силва
ОП
10
Матеус Перейра
АП
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
11
Никао
АП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
7
Luis Fernando
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
29
Diego Rosa
ЦП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
4-3-3
1
Кабрал
23
Марлон
77
Нерис
4
Кастан
12
Вилльям
36
Машадо
5
Хусса
16
Силва
11
Гомес
10
Перейра
9
Родригес
4-1-1-1-4
12
Жилберто
4
Кану
34
Густаво
21
Кандидо
23
Резенде
16
Тасиано
80
Каули
88
27
Эвералдо
20
Тейшейра
1
16
Силва
11
Никао
11
Никао
16
Силва
11
Гомес
21
Уэсли
21
Уэсли
11
Гомес
10
Перейра
5
Энрике
5
Энрике
10
Перейра
88
5
Асеведо
5
Асеведо
88
80
Каули
9
Ратао
9
Ратао
80
Каули
21
Кандидо
6
6
21
Кандидо
16
Тасиано
26
26
16
Тасиано
Остались в запасе
Крузейро
Баия
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
7
Luis Fernando
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
7
Luis Fernando
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Крузейро - Баия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
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Крузейро
Баия
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
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