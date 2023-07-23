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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Интернасьонал
Брагантино - Интернасьонал: обзор матча 23 июля 2023
Брагантино
23.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Интернасьонал
90'
+1
Желтая карточка
М. Диас
Замена
Густавиньо
️️️️
Э. Саша
87'
Желтая карточка
Л. Ортис
78'
78'
Замена
М. Диас
️️️️
К. де Пена
78'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Ч. Арангис
Замена
Л. Ортис
️️️️
Х. Уртадо
75'
74'
Желтая карточка
А. Патрик
Замена
Т. Борбас
️️️️
М. Фернандес
59'
Замена
Бруниньо
️️️️
Соррисо
59'
Желтая карточка
Натан
53'
Желтая карточка
Х. Уртадо
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Брагантино
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
5
Cipriano
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Интернасьонал
12
Джон
ВР
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
6
Габриэль
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Матеус Диас
ОП
23
Ромуло
ЦП
26
Эстевао
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
4-3-2-1
1
Клейтон
29
Капишаба
30
Патрик
4
Натан
34
Уртадо
30
Эвангелиста
35
Фернандес
7
Рамирес
7
Соррисо
28
Витиньо
8
Саша
4-2-2-2
1
Рочет
14
Бустос
22
Эрнандес
25
Меркадо
6
Рене
20
Арангис
5
Кардозо
10
Патрик
14
де Пена
94
Вандерсон
13
Валенсия
34
Уртадо
3
Ортис
3
Ортис
34
Уртадо
8
Саша
22
Густавиньо
22
Густавиньо
8
Саша
7
Соррисо
19
Бруниньо
19
Бруниньо
7
Соррисо
35
Фернандес
18
Борбас
18
Борбас
35
Фернандес
20
Арангис
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
20
Арангис
14
де Пена
6
Диас
6
Диас
14
де Пена
Остались в запасе
Брагантино
Интернасьонал
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
5
Cipriano
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
Главный тренер
Педру Кайшинья
12
Джон
ВР
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
23
Ромуло
ЦП
26
Эстевао
АП
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
5
Cipriano
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
23
Ромуло
ЦП
26
Эстевао
АП
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Брагантино - Интернасьонал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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