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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Крузейро
Брагантино - Крузейро: обзор матча 30 апреля 2023
Брагантино
30.04.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 3
Завершен
Крузейро
1'
Рамиро
64'
Жилберто
87'
Б. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Крузейро
87'
ГОЛ! 0:3!
Б. Родригес
Пас отдал
Ф. Машадо
81'
Замена
Рейналдо
️️️️
Нерис
Желтая карточка
Клейтон
79'
Вторая желтая
Клейтон
79'
77'
Желтая карточка
Нерис
75'
Замена
Н. Моура
️️️️
М. Витал
75'
Замена
М. Хусса
️️️️
Л. Кастан
73'
Желтая карточка
Л. Кастан
Замена
Густавиньо
️️️️
М. Фернандес
71'
Желтая карточка
Ж. Силва
67'
Желтая карточка
Т. Борбас
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
Жилберто
Пас отдал
М. Витал
61'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Рамиро
61'
Замена
R. Bilú
️️️️
Никао
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
46'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Бруниньо
46'
Желтая карточка
Хелиньо
38'
32'
Желтая карточка
Рамиро
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Соррисо
32'
Красная карточка
Адерлан
27'
1'
ГОЛ! 0:1!
Рамиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
30
Лукао
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
19
Бруниньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
25
Ричард
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
11
Никао
АП
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Брагантино
25
Жадсом Силва
ОП
30
Генри Москера
ЦП
33
Talisson
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
25
Нето Моура
ЦП
36
Филипе Машадо
ЦП
5
Матеус Хусса
ЦФ
99
Henrique Dourado
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
4-2-2-2
30
Лукао
29
Капишаба
3
Сантос
4
Натан
13
Адерлан
7
Рамирес
35
Фернандес
19
Бруниньо
11
Хелиньо
7
Соррисо
8
Саша
4-1-2-2-1
1
Кабрал
12
Вилльям
77
Нерис
4
Кастан
23
Марлон
25
Ричард
17
Рамиро
10
Витал
11
Никао
9
Родригес
9
Жилберто
19
Бруниньо
25
Силва
25
Силва
19
Бруниньо
7
Соррисо
34
Уртадо
34
Уртадо
7
Соррисо
35
Фернандес
22
Густавиньо
22
Густавиньо
35
Фернандес
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
77
Нерис
40
Рейналдо
40
Рейналдо
77
Нерис
10
Витал
25
Моура
25
Моура
10
Витал
17
Рамиро
36
Машадо
36
Машадо
17
Рамиро
4
Кастан
5
Хусса
5
Хусса
4
Кастан
11
Никао
7
7
11
Никао
Остались в запасе
Брагантино
Крузейро
30
Генри Москера
ЦП
33
Talisson
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
99
Henrique Dourado
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
30
Генри Москера
ЦП
33
Talisson
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
99
Henrique Dourado
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Брагантино - Крузейро
4
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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