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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Аксу - Кайрат
Аксу - Кайрат: обзор матча 09 марта 2023
Аксу
09.03.2023, четверг, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Кайрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Аксу - Кайрат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Аксу
0 : 3
29.10.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайрат
4 : 1
21.10.2023
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Аксу
2 : 0
01.10.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Мактаарал
2 : 0
23.09.2023
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Аксу
0 : 1
15.09.2023
Окжетпес
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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Кайрат
«Кайрат» – «Мьeлльбю»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
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