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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Осасуна
Атлетик - Осасуна: обзор матча 04 апреля 2023
Атлетик
04.04.2023, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Осасуна
33'
И. Уильямс
116'
П. Ибаньес
116'
П. Ибаньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Осасуна
120'
+1
Замена
П. Ибаньес
️️️️
А. Орос
116'
ГОЛ! 1:2!
П. Ибаньес
Пас отдал
Х. Монкайола
116'
ГОЛ! 1:1!
П. Ибаньес
Замена
А. Арес
️️️️
О. Сансет
111'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
99'
Замена
О. Саррага
️️️️
И. Муньяин
99'
Желтая карточка
О. Сансет
95'
91'
Замена
Л. Авила
️️️️
Кике
Замена
Д. Вивиан
️️️️
Е. Альварес
91'
83'
Замена
М. Санчес
️️️️
М. Гомес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
81'
75'
Желтая карточка
Э. Барха
66'
Замена
Э. Барха
️️️️
Э. Абде
66'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Р. Гарсия
43'
Желтая карточка
Л. Торро
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
М. Весга
33'
Желтая карточка
М. Весга
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
4-1-3-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
6
Весга
8
Сансет
10
Муньяин
10
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
3-1-2-3-1
1
Эррера
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
14
Гарсия
10
Эз Абде
19
Кике
5
Альварес
3
Вивиан
3
Вивиан
5
Альварес
10
Муньяин
6
Саррага
6
Саррага
10
Муньяин
8
Сансет
7
Арес
7
Арес
8
Сансет
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
16
Гомес
23
Санчес
23
Санчес
16
Гомес
10
Орос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Орос
14
Гарсия
5
Брашанац
5
Брашанац
14
Гарсия
10
Эз Абде
11
Барха
11
Барха
10
Эз Абде
19
Кике
6
Авила
6
Авила
19
Кике
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетик - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
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