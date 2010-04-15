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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Шахтер
Карпаты - Шахтер: обзор матча 15 апреля 2010
Карпаты
15.04.2010, четверг, 20:00
Чемпионат Украины, 25 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
79'
Л. Адриано
90+1'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Шахтер
+1
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Пас отдал
Д. Коста
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
Л. Адриано
Замена
М. Левандовски
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Я. Ракицкий
Замена
О. Голодюк
️️️️
А. Ткачук
Красная карточка
Р. Рац
Красная карточка
В. Батиста
Желтая карточка
Т. Петривский
Замена
С. Зенев
️️️️
М. Кополовец
Замена
Д. Коста
️️️️
Илсиньо
Замена
Р. Рац
️️️️
Д. Срна
Желтая карточка
С. Годвин
20'
20'
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Желтая карточка
М. Кополовец
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
44
Артем Федецкий
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Денис Кожанов
ЛП
18
Михаил Кополовец
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Самсон Годвин
ПП
4
Неманья Тубич
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
10
Жадсон
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
77
Илсиньо
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
32
Иван Пицан
ВР
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Шахтер
35
Юрий Вирт
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
3-2-3-2
22
Тлумак
44
Федецкий
4
Милошевич
15
Петривский
18
Кополовец
19
Ткачук
9
Кожанов
16
Худобяк
7
Годвин
80
Батиста
4
Тубич
4-1-3-1-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
14
Кобин
3
Хюбшман
77
Илсиньо
5
Фернандиньо
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
19
Ткачук
32
Голодюк
32
Голодюк
19
Ткачук
18
Кополовец
20
Зенев
20
Зенев
18
Кополовец
33
Срна
15
Рац
15
Рац
33
Срна
10
Жадсон
18
Левандовски
18
Левандовски
10
Жадсон
77
Илсиньо
11
Коста
11
Коста
77
Илсиньо
Остались в запасе
Карпаты
Шахтер
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
32
Иван Пицан
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
35
Юрий Вирт
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
32
Иван Пицан
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
Остались в запасе
35
Юрий Вирт
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Карпаты - Шахтер
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Украина
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:55 (прямая)
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