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Расписание матчей
Лига наций
Испания - Италия
Испания - Италия: обзор матча 15 июня 2023
Испания
15.06.2023, четверг, 21:45
Лига наций, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Италия
3'
Й. Пино
88'
Хоселу
11'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Испания - Италия
90'
+3
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 2:1!
Хоселу
88'
Замена
Хоселу
️️️️
А. Мората
84'
Желтая карточка
А. Мората
83'
76'
Замена
М. Верратти
️️️️
Д. Фраттези
Замена
А. Фати
️️️️
Й. Пино
74'
Замена
Ф. Руис
️️️️
М. Мерино
74'
Замена
С. Каналес
️️️️
Гави
68'
60'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Жоржиньо
60'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Гави
57'
46'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Л. Спинаццола
46'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Л. Бонуччи
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
46'
Желтая карточка
Ж. Альба
45'
+1
39'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
11'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:0!
Й. Пино
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Родри
ОП
9
Гави
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
11
Йереми Пино
ЛФ
7
Альваро Мората
ЦФ
9
Родриго
РФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛАЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПАЗ
8
Жоржиньо
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
18
Николо Дзаньоло
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Испания
1
Давид Райя
ВР
2
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Серхио Каналес
АП
10
Дани Ольмо
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-2-3
23
Симон
18
Альба
14
Ляпорт
3
Ле Норман
22
Навас
16
Родри
9
Гави
6
Мерино
11
Пино
7
Мората
9
Родриго
3-3-2-2
1
Доннарумма
15
Ачерби
19
Бонуччи
25
Толой
22
Ди Лоренцо
8
Жоржиньо
4
Спинаццола
16
Фраттези
18
Барелла
18
Дзаньоло
17
Иммобиле
9
Гави
10
Каналес
10
Каналес
9
Гави
6
Мерино
8
Руис
8
Руис
6
Мерино
11
Пино
25
Фати
25
Фати
11
Пино
9
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Родриго
7
Мората
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Мората
17
Иммобиле
14
Кьеза
14
Кьеза
17
Иммобиле
4
Спинаццола
11
Димарко
11
Димарко
4
Спинаццола
19
Бонуччи
13
Дармиан
13
Дармиан
19
Бонуччи
8
Жоржиньо
16
Кристанте
16
Кристанте
8
Жоржиньо
16
Фраттези
6
Верратти
6
Верратти
16
Фраттези
Остались в запасе
Испания
Италия
1
Давид Райя
ВР
2
Дани Карвахаль
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
22
Алекс Мерет
ВР
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
2
Дани Карвахаль
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Испания - Италия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Де Гролш Весте
Где смотреть матч:
Okko
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