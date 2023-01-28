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Англия. Кубок
Ипсвич Таун - Бернли
Ипсвич Таун - Бернли: обзор матча 28 января 2023
Ипсвич Таун
28.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Бернли
90'
+2
Замена
К. Робертс
️️️️
Н. Телла
89'
Желтая карточка
Д. Корк
Замена
К. Эдвардс
️️️️
K. Jackson
85'
Замена
М. Луонго
️️️️
С. Морси
78'
Желтая карточка
С. Морси
71'
67'
Замена
Л. Фостер
️️️️
Д. Родригес
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
61'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
М. Харнесс
60'
Замена
К. Чаплин
️️️️
S. Aluko
60'
60'
Замена
А. Зарури
️️️️
Д. Чурлинов
59'
Замена
Д. Каллен
️️️️
С. Бастьен
59'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
С. Твайн
Желтая карточка
М. Харнесс
26'
13'
Желтая карточка
Л. Байер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
10
Маркус Харнесс
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
44
Janoi Donacien
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
22
Кайл Эдвардс
ЛП
20
Cameron Humphreys
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Бернли
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
2-2-5
32
Гладкий
22
Ли
25
Эдмундсон
8
Морси
8
Эванс
15
Херст
44
19
23
10
Харнесс
4-2-3-1
1
Пикок-Фаррел
2
Витиньо
2
Аль-Дахил
5
Байер
18
Тэйлор
4
Корк
22
Бастьен
23
Телла
10
Твайн
21
Чурлинов
16
Родригес
19
22
Эдвардс
22
Эдвардс
19
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
10
Харнесс
33
Бродхед
33
Бродхед
10
Харнесс
23
8
Чаплин
8
Чаплин
23
8
Морси
21
Луонго
21
Луонго
8
Морси
23
Телла
14
Робертс
14
Робертс
23
Телла
10
Твайн
8
Браунхилл
8
Браунхилл
10
Твайн
22
Бастьен
24
Каллен
24
Каллен
22
Бастьен
21
Чурлинов
21
Зарури
21
Зарури
21
Чурлинов
16
Родригес
9
Фостер
9
Фостер
16
Родригес
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бернли
28
Кристиан Уолтон
ВР
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Остались в запасе
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ипсвич Таун - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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