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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Торино
Фиорентина - Торино: обзор матча 01 февраля 2023
Фиорентина
01.02.2023, среда, 20:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Торино
65'
Л. Йович
90'
Н. Иконе
90+3'
Я. Карамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Торино
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Я. Карамо
Пас отдал
Н. Влашич
ГОЛ! 2:0!
Н. Иконе
90'
Замена
А. Дункан
️️️️
Д. Бонавентура
86'
76'
Замена
Я. Карамо
️️️️
М. Войвода
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
74'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Р. Мандрагора
74'
ГОЛ! 1:0!
Л. Йович
Пас отдал
А. Терзич
65'
62'
Замена
О. Эйна
️️️️
У. Синго
62'
Замена
И. Илич
️️️️
К. Линетти
Замена
Н. Иконе
️️️️
К. Куаме
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Торино
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
0
Luigi Caccavo
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Террачиано
3
Терзич
31
Миленкович
44
Игор
17
Додо
8
Мандрагора
7
Бонавентура
31
Гонсалес
72
Барак
9
Йович
8
Куаме
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
4
Буонджорно
4
Схюрс
23
Войвода
15
Родригес
17
Линетти
21
Риччи
59
Миранчук
45
Влашич
19
Санабрия
7
Бонавентура
32
Дункан
32
Дункан
7
Бонавентура
8
Мандрагора
4
Амрабат
4
Амрабат
8
Мандрагора
8
Куаме
93
Иконе
93
Иконе
8
Куаме
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
90
Синго
34
Эйна
34
Эйна
90
Синго
17
Линетти
20
Илич
20
Илич
17
Линетти
23
Войвода
14
Карамо
14
Карамо
23
Войвода
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
0
Luigi Caccavo
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Остались в запасе
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
0
Luigi Caccavo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Фиорентина - Торино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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