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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Уэльс - Турция
Уэльс - Турция: обзор матча 21 ноября 2023
Уэльс
21.11.2023, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 10 тур
1 : 1
Завершен
Турция
7'
Н. Уильямс
70'
Ю. Языджи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Турция
Желтая карточка
К. Робертс
90'
+5
Желтая карточка
Д. Уорд
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Баиндыр
89'
Желтая карточка
С. Озкан
Замена
К. Мур
️️️️
Н. Уильямс
84'
82'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Х. Уилсон
80'
78'
Замена
К. Айхан
️️️️
Ю. Сари
72'
Желтая карточка
З. Челик
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Языджи
Желтая карточка
Б. Дэвис
69'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Н. Бродхед
61'
59'
Замена
К. Йылдыз
️️️️
Б. Йилмаз
53'
Желтая карточка
Ю. Языджи
46'
Замена
З. Челик
️️️️
Д. Озкаджар
33'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
А. Омюр
33'
Замена
А. Баиндыр
️️️️
У. Чакир
Желтая карточка
Б. Джонсон
22'
ГОЛ! 1:0!
Н. Уильямс
Пас отдал
Х. Уилсон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
(К)
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Джордан Джеймс
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Турция
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
0
Найалл Хаггинс
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Лайам Каллен
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Берат Эздемир
ОП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
3-2-1-2-1
12
Уорд
17
Локьер
6
Родон
5
Ампаду
4
Дэвис
3
Уильямс
17
Джеймс
11
Джонсон
8
Уилсон
23
Бродхед
3-5-2
1
Чакир
4
Акайдын
14
Бартакжи
13
Озкаджар
7
Сари
16
Юкшек
20
Омюр
5
Озкан
20
Кадиоглу
21
Йилмаз
7
Актюркоглу
23
Бродхед
7
Брукс
7
Брукс
23
Бродхед
8
Уилсон
20
Джеймс
20
Джеймс
8
Уилсон
3
Уильямс
13
Мур
13
Мур
3
Уильямс
1
Чакир
12
Баиндыр
12
Баиндыр
1
Чакир
7
Сари
22
Айхан
22
Айхан
7
Сари
13
Озкаджар
2
Челик
2
Челик
13
Озкаджар
20
Омюр
11
Языджи
11
Языджи
20
Омюр
21
Йилмаз
11
Йылдыз
11
Йылдыз
21
Йилмаз
Остались в запасе
Уэльс
Турция
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
0
Найалл Хаггинс
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
10
Лайам Каллен
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Берат Эздемир
ОП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
0
Найалл Хаггинс
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
10
Лайам Каллен
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Берат Эздемир
ОП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Уэльс - Турция
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Кардифф Сити
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