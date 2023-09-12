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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Израиль - Беларусь
Израиль - Беларусь: обзор матча 12 сентября 2023
Израиль
12.09.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 6 тур
1 : 0
Завершен
Беларусь
90+3'
Г. Каничовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Израиль - Беларусь
90'
+8
Желтая карточка
З. Волков
90'
+7
Желтая карточка
П. Савицкий
ГОЛ! 1:0!
Г. Каничовски
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тургеман
89'
79'
Замена
А. Быков
️️️️
Н. Корзун
79'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
С. Карпович
Замена
Т. Барибо
️️️️
Э. Даса
78'
68'
Замена
П. Савицкий
️️️️
А. Концевой
Замена
Г. Каничовски
️️️️
С. Йехезкель
64'
Замена
Д. Тургеман
️️️️
Ш. Вайссман
64'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Д. Перец
64'
59'
Замена
А. Селява
️️️️
В. Бочеров
59'
Замена
В. Малькевич
️️️️
К. Печенин
Желтая карточка
Д. Перец
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Дор Перец
ЦП
11
Оскар Глух
АП
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Беларусь
12
Максим Плотников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
18
Кирилл Капленко
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
18
Владислав Морозов
ЦФ
0
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
7
Рамзи Сафури
АП
10
Гади Кинда
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
9
Дор Тургеман
ЦФ
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Leo Kapilevich
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
3-2-1-2-2
18
Глазер
4
Витор
12
Лемкин
6
Лави
3
Ревиво
2
Даса
8
Перец
10
Соломон
11
Глух
12
Вайссман
17
Йехезкель
3-3-2-2
12
Плотников
20
Волков
5
Поляков
6
Политевич
13
Карпович
15
Бочеров
2
Печенин
18
Капленко
15
Корзун
0
Концевой
18
Морозов
8
Перец
16
Абу Фани
16
Абу Фани
8
Перец
17
Йехезкель
16
Каничовски
16
Каничовски
17
Йехезкель
2
Даса
9
Барибо
9
Барибо
2
Даса
12
Вайссман
9
Тургеман
9
Тургеман
12
Вайссман
2
Печенин
18
Малькевич
18
Малькевич
2
Печенин
15
Бочеров
8
Селява
8
Селява
15
Бочеров
15
Корзун
7
Быков
7
Быков
15
Корзун
0
Концевой
8
Савицкий
8
Савицкий
0
Концевой
13
Карпович
19
Ковалев
19
Ковалев
13
Карпович
Остались в запасе
Израиль
Беларусь
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
7
Рамзи Сафури
АП
10
Гади Кинда
АП
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Leo Kapilevich
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
7
Рамзи Сафури
АП
10
Гади Кинда
АП
21
Деан Давид
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Leo Kapilevich
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Израиль - Беларусь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
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