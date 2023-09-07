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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Чехия - Албания
Чехия - Албания: обзор матча 07 сентября 2023
Чехия
07.09.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 5 тур
1 : 1
Завершен
Албания
56'
В. Черны
66'
Н. Байрами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чехия - Албания
90'
+7
Желтая карточка
А. Исмайли
Желтая карточка
Л. Провод
90'
+6
Замена
О. Лингр
️️️️
Т. Чванчара
86'
Замена
М. Хытил
️️️️
Л. Крейчи
86'
84'
Замена
К. Гясула
️️️️
Н. Байрами
84'
Замена
М. Узуни
️️️️
Т. Сефери
Замена
В. Юрецка
️️️️
Я. Кухта
71'
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Черны
70'
69'
Замена
А. Муджа
️️️️
Я. Асани
69'
Замена
К. Баре
️️️️
К. Асллани
67'
Желтая карточка
Н. Байрами
66'
ГОЛ! 1:1!
Н. Байрами
Пас отдал
Я. Асани
58'
Замена
М. Даку
️️️️
С. Цикалеши
ГОЛ! 1:0!
В. Черны
Пас отдал
Т. Соучек
56'
52'
Желтая карточка
Я. Асани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
7
Ладислав Крейчи
ОП
18
Вацлав Черны
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
8
Михал Садилек
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
0
Лукаш Садилек
АП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Адам Гложек
ЦФ
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Албания
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Клаус Гясула
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
3-3-1-3
23
Павленка
3
Голеш
24
Брабец
5
Цоуфал
22
Соучек
21
Крал
7
Крейчи
17
Провод
10
Чванчара
11
Кухта
18
Черны
4-1-1-2-2
1
Бериша
4
Хюсай
18
Исмайли
6
Джимсити
3
Митай
8
Асллани
20
Рамадани
9
Асани
10
Байрами
17
Сефери
16
Цикалеши
10
Чванчара
20
Лингр
20
Лингр
10
Чванчара
18
Черны
10
Гложек
10
Гложек
18
Черны
11
Кухта
20
Юрецка
20
Юрецка
11
Кухта
7
Крейчи
13
Хытил
13
Хытил
7
Крейчи
10
Байрами
8
Гясула
8
Гясула
10
Байрами
8
Асллани
7
Баре
7
Баре
8
Асллани
17
Сефери
11
Узуни
11
Узуни
17
Сефери
9
Асани
16
Муджа
16
Муджа
9
Асани
16
Цикалеши
19
Даку
19
Даку
16
Цикалеши
Остались в запасе
Чехия
Албания
16
Индржих Станек
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
8
Михал Садилек
ЦП
0
Лукаш Садилек
АП
12
Лукаш Масопуст
ПП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
8
Михал Садилек
ЦП
0
Лукаш Садилек
АП
12
Лукаш Масопуст
ПП
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Чехия - Албания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
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Сан-Марино
0 : 3
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