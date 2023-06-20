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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Шотландия - Грузия
Шотландия - Грузия: обзор матча 20 июня 2023
Шотландия
20.06.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 4 тур
2 : 0
Завершен
Грузия
6'
К. МакГрегор
47'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Грузия
90'
+4
Пенальти не реализован!
Х. Кварацхелия
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. МакГинн
90'
+2
Замена
К. МакЛин
️️️️
Б. Гилмор
86'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Л. Дайкс
79'
Замена
Р. Джек
️️️️
К. МакГрегор
78'
Замена
Д. Суттар
️️️️
К. Тирни
78'
75'
Желтая карточка
Л. Гагнидзе
69'
Желтая карточка
Г. Гочолеишвили
Желтая карточка
Э. Робертсон
67'
64'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
С. Лобжанидзе
56'
Замена
Г. Гочолеишвили
️️️️
Н. Квеквескири
56'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Л. Двали
ГОЛ! 2:0!
С. Мактоминей
47'
Желтая карточка
А. Хики
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
К. МакГрегор
Пас отдал
Л. Дайкс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
0
Лука Гагнидзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Шотландия
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Райан Кристи
АП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Грузия
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
3-2-4-1
1
Ганн
3
Робертсон
5
Портеус
13
Хендри
6
Тирни
2
Хики
4
Мактоминей
8
МакГрегор
7
МакГинн
8
Гилмор
9
Дайкс
4-4-1-1
1
Мамардашвили
4
Кашия
5
Кверквелия
3
Двали
2
Какабадзе
10
Квеквескири
8
Китеишвили
12
Лобжанидзе
0
Гагнидзе
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
6
Тирни
15
Суттар
15
Суттар
6
Тирни
8
МакГрегор
20
Джек
20
Джек
8
МакГрегор
8
Гилмор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Гилмор
7
МакГинн
11
Кристи
11
Кристи
7
МакГинн
9
Дайкс
17
Нисбет
17
Нисбет
9
Дайкс
10
Квеквескири
13
Гочолеишвили
13
Гочолеишвили
10
Квеквескири
12
Лобжанидзе
7
Давиташвили
7
Давиташвили
12
Лобжанидзе
3
Двали
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
3
Двали
Остались в запасе
Шотландия
Грузия
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Шотландия - Грузия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
Okko
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
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20 ноября
Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
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1
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