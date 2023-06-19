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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словения - Дания
Словения - Дания: обзор матча 19 июня 2023
Словения
19.06.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Дания
25'
А. Шпорар
42'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словения - Дания
Замена
Б. Вербич
️️️️
Я. Млакар
90'
+4
84'
Замена
В. Кристиансен
️️️️
Й. Стригер Ларсен
Замена
Ж. Випотник
️️️️
А. Шпорар
81'
Желтая карточка
Д. Брекало
75'
71'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Р. Хойлунд
71'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Сков Ольсен
69'
Желтая карточка
Занка
59'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Й. Винд
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
П. Хейбьерг
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
Пас отдал
А. Гнезда Черин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
12
Матевж Видовшек
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Занди Ловрич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
18
Жан Випотник
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-1-4
12
Видовшек
23
Брекало
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
10
Элшник
11
Шешко
9
Шпорар
17
Млакар
3-2-1-2-2
1
Шмейхель
13
Кристенсен
4
Кьер
13
Занка
18
Бах
17
Стригер Ларсен
23
Хейбьерг
11
Сков Ольсен
10
Эриксен
9
Хойлунд
19
Винд
17
Млакар
7
Вербич
7
Вербич
17
Млакар
9
Шпорар
18
Випотник
18
Випотник
9
Шпорар
17
Стригер Ларсен
5
Кристиансен
5
Кристиансен
17
Стригер Ларсен
19
Винд
14
Дамсгор
14
Дамсгор
19
Винд
9
Хойлунд
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
9
Хойлунд
11
Сков Ольсен
20
Поульсен
20
Поульсен
11
Сков Ольсен
Остались в запасе
Словения
Дания
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
19
Лука Захович
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
19
Лука Захович
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Словения - Дания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Стожице
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