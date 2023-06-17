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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Исландия - Словакия
Исландия - Словакия: обзор матча 17 июня 2023
Исландия
17.06.2023, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 3 тур
1 : 2
Завершен
Словакия
41'
А. Финнбогасон (П)
27'
Ю. Куцка
70'
Т. Суслов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Исландия - Словакия
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
А. Сампстед
82'
82'
Замена
Д. Дуриш
️️️️
И. Шранц
82'
Замена
М. Беро
️️️️
М. Гамшик
70'
ГОЛ! 1:2!
Т. Суслов
Желтая карточка
Х. Магнуссон
67'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
64'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
А. Финнбогасон
64'
58'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Р. Мак
58'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Р. Полиевка
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Финнбогасон
41'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
М. Гамшик
26'
Желтая карточка
П. Пекарик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
4
Виктор Пальссон
ЦП
14
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Роберт Полиевка
ЛВ
20
Роберт Мак
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Словакия
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Давид Дуриш
ЛВ
8
Кристиан Херц
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
15
Давид Стрелец
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Рунарссон
15
Сампстед
5
Ингасон
23
Магнуссон
7
Виллумсон
4
Пальссон
14
Гуннарссон
7
Гудмундссон
11
Гюдмюндссон
11
Торстейнссон
11
Финнбогасон
4-3-2-1
1
Дубравка
2
Пекарик
14
Шкриньяр
16
Ганцко
3
Вавро
19
Куцка
22
Лоботка
17
Гамшик
10
Полиевка
20
Мак
18
Шранц
11
Финнбогасон
7
Харальдссон
7
Харальдссон
11
Финнбогасон
11
Торстейнссон
19
Эллертссон
19
Эллертссон
11
Торстейнссон
15
Сампстед
23
Магнуссон
23
Магнуссон
15
Сампстед
17
Гамшик
21
Беро
21
Беро
17
Гамшик
18
Шранц
20
Дуриш
20
Дуриш
18
Шранц
10
Полиевка
10
Суслов
10
Суслов
10
Полиевка
20
Мак
9
Боженик
9
Боженик
20
Мак
Остались в запасе
Исландия
Словакия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Арнар Видарссон
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
8
Кристиан Херц
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
8
Кристиан Херц
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Исландия - Словакия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
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