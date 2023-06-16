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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Косово - Румыния
Косово - Румыния: обзор матча 16 июня 2023
Косово
16.06.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 3 тур
0 : 0
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Косово - Румыния
86'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Н. Станчу
86'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Г. Пушкаш
Замена
Ж. Топалли
️️️️
Ф. Муслия
83'
81'
Желтая карточка
Г. Пушкаш
Замена
️️️️
И. Дрешевич
73'
62'
Замена
В. Михаила
️️️️
Ф. Коман
61'
Замена
О. Морутан
️️️️
Д. Ман
Желтая карточка
И. Дрешевич
50'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
М. Рашица
46'
23'
Замена
Д. Сореску
️️️️
Камора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
6
Мариуш Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
0
Амар Гершалиу
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
17
Эрмал Красники
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
0
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Румыния
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
7
Дариус Олару
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
21
Олимпиу Морутан
АП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мурич
13
Ррахмани
3
Алити
5
Дрешевич
23
Пакярада
15
Войвода
8
Фазлийи
8
Муслия
9
Целина
7
Рашица
18
Мурики
4-1-2-1-2
12
Молдован
3
Дрэгушин
15
Буркэ
22
Камора
4
Маня
6
Балуцэ
6
Марин
10
Станчу
20
Ман
7
Коман
17
Пушкаш
7
Рашица
10
Жегрова
10
Жегрова
7
Рашица
8
Муслия
0
Топалли
0
Топалли
8
Муслия
10
Станчу
10
Хаджи
10
Хаджи
10
Станчу
20
Ман
21
Морутан
21
Морутан
20
Ман
7
Коман
13
Михаила
13
Михаила
7
Коман
22
Камора
23
Сореску
23
Сореску
22
Камора
17
Пушкаш
7
Алибек
7
Алибек
17
Пушкаш
Остались в запасе
Косово
Румыния
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
0
Амар Гершалиу
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
6
Хекуран Криэциу
ОП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
2
Андрей Рацу
ПЗ
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
6
Владимир Скрециу
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
0
Амар Гершалиу
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
6
Хекуран Криэциу
ОП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
17
Эрмал Красники
ЛВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
6
Владимир Скрециу
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Косово - Румыния
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
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