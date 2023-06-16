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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Латвия - Турция
Латвия - Турция: обзор матча 16 июня 2023
Латвия
16.06.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 3 тур
2 : 3
Завершен
Турция
51'
Э. Эмсис
90+4'
К. Тоберс
22'
А. Бартакжи
61'
Д. Ундер
90+6'
И. Кахведжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Латвия - Турция
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
И. Кахведжи
ГОЛ! 2:2!
К. Тоберс
90'
+4
90'
Замена
О. Кабак
️️️️
Ф. Кадиоглу
90'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
К. Актюркоглу
Замена
М. Регза
️️️️
Р. Ульдрикис
86'
Вторая желтая
Э. Эмсис
83'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
А. Яунземс
80'
78'
Замена
С. Озкан
️️️️
О. Кекчю
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
А. Цыганик
76'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
В. Гутковскис
76'
72'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
А. Гюлер
72'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
З. Челик
Желтая карточка
К. Тоберс
66'
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ундер
Пас отдал
О. Кекчю
Желтая карточка
Э. Эмсис
52'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эмсис
Пас отдал
В. Гутковскис
51'
42'
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
Желтая карточка
М. Осс
34'
32'
Желтая карточка
З. Челик
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Бартакжи
Пас отдал
М. Демирал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
23
Нилс Пуринс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
19
Марко Регза
ЦФ
Турция
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
0
Салих Учан
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
0
Умут Бозок
ЦФ
3-4-3
23
Пуринс
3
Осс
2
Балодис
13
Юрковскис
6
Тоберс
11
Савалниекс
16
Яунземс
8
Эмсис
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
14
Цыганик
3-3-3-1
1
Гюнок
2
Челик
3
Демирал
14
Бартакжи
6
Кекчю
10
Чалханоглу
20
Кадиоглу
7
Ундер
8
Гюлер
7
Актюркоглу
9
Найир
14
Цыганик
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
14
Цыганик
16
Яунземс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
16
Яунземс
9
Гутковскис
19
Кроллис
19
Кроллис
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
19
Регза
19
Регза
20
Ульдрикис
2
Челик
13
Эльмали
13
Эльмали
2
Челик
20
Кадиоглу
15
Кабак
15
Кабак
20
Кадиоглу
7
Актюркоглу
10
Кахведжи
10
Кахведжи
7
Актюркоглу
6
Кекчю
5
Озкан
5
Озкан
6
Кекчю
8
Гюлер
21
Йилмаз
21
Йилмаз
8
Гюлер
Остались в запасе
Латвия
Турция
12
Роберт Озолс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
22
Алексейс Савельевс
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
0
Салих Учан
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
0
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
12
Роберт Озолс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
22
Алексейс Савельевс
ЦП
Остались в запасе
23
Мухаммед Зенгезер
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
0
Салих Учан
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
0
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Латвия - Турция
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
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1 : 4
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