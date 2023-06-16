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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Македония - Украина
Северная Македония - Украина: обзор матча 16 июня 2023
Северная Македония
16.06.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 3 тур
2 : 3
Завершен
Украина
31'
Э. Барди (П)
39'
Э. Эльмас
62'
И. Забарный
68'
Е. Конопля
83'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Македония - Украина
90'
+3
Замена
А. Зубков
️️️️
В. Цыганков
Замена
Д. Бабунски
️️️️
В. Брдаровски
90'
+1
90'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
М. Мудрик
83'
ГОЛ! 2:3!
В. Цыганков
Пас отдал
М. Мудрик
Замена
Л. Дориев
️️️️
А. Трайковски
75'
Вторая желтая
В. Муслиу
73'
68'
ГОЛ! 2:2!
Е. Конопля
Пас отдал
М. Мудрик
66'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
М. Ристовски
️️️️
И. Несторовски
65'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
А. Адеми
65'
Замена
В. Брдаровски
️️️️
С. Ашковски
65'
62'
ГОЛ! 2:1!
И. Забарный
Пас отдал
В. Цыганков
Желтая карточка
В. Муслиу
55'
46'
Замена
Е. Конопля
️️️️
А. Тымчик
46'
Замена
В. Ванат
️️️️
А. Довбик
45'
+1
Желтая карточка
А. Довбик
ГОЛ! 2:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
С. Ристовски
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Барди
31'
Желтая карточка
С. Ристовски
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
5
Ариян Адеми
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
АП
10
Энис Барди
АП
23
Илия Несторовски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Георгий Судаков
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
24
Боян Димоски
ЛЗ
2
Владица Брдаровски
ЛЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
21
Яни Атанасов
ОП
18
Агон Элези
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
19
Данил Игнатенко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
20
Александр Зубков
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Димитриевски
5
Зайков
6
Муслиу
3
Ашковски
8
Алиоски
13
Ристовски
5
Адеми
10
Барди
7
Эльмас
9
Трайковски
23
Несторовски
4-1-3-2
12
Трубин
18
Тымчик
13
Забарный
22
Матвиенко
16
Миколенко
6
Степаненко
15
Цыганков
8
Судаков
7
Мудрик
11
Довбик
7
Ярмоленко
9
Трайковски
19
Дориев
19
Дориев
9
Трайковски
3
Ашковски
2
Брдаровски
2
Брдаровски
3
Ашковски
5
Адеми
21
Атанасов
21
Атанасов
5
Адеми
23
Несторовски
19
Ристовски
19
Ристовски
23
Несторовски
Брдаровски
0
Бабунски
0
Бабунски
Брдаровски
18
Тымчик
2
Конопля
2
Конопля
18
Тымчик
7
Мудрик
5
Сидорчук
5
Сидорчук
7
Мудрик
7
Ярмоленко
8
Малиновский
8
Малиновский
7
Ярмоленко
15
Цыганков
20
Зубков
20
Зубков
15
Цыганков
11
Довбик
17
Ванат
17
Ванат
11
Довбик
Остались в запасе
Северная Македония
Украина
24
Боян Димоски
ЛЗ
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
25
Йован Манев
ЦЗ
18
Агон Элези
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Данил Игнатенко
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
24
Боян Димоски
ЛЗ
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
25
Йован Манев
ЦЗ
18
Агон Элези
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Данил Игнатенко
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Северная Македония - Украина
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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