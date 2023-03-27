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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Польша - Албания
Польша - Албания: обзор матча 27 марта 2023
Польша
27.03.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Албания
41'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Польша - Албания
90'
Желтая карточка
К. Лячи
Замена
С. Шиманьски
️️️️
К. Свидерски
89'
88'
Замена
К. Лячи
️️️️
К. Гясула
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
К. Линетти
78'
76'
Замена
Н. Байрами
️️️️
К. Асллани
76'
Замена
Т. Сефери
️️️️
С. Цикалеши
Желтая карточка
Б. Саламон
75'
70'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Я. Асани
Замена
М. Скурась
️️️️
Н. Залевски
68'
Желтая карточка
К. Линетти
66'
45'
Желтая карточка
Э. Хюсай
ГОЛ! 1:0!
К. Свидерски
Пас отдал
Я. Каминьски
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
9
Ясир Асани
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Польша
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
17
Михал Карбовник
ПЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
17
Михал Скурась
ЛВ
6
Крыстиан Белик
ОП
0
Бен Ледерман
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Албания
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ЦЗ
15
Линдон Селахи
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Анис Мехмети
АП
6
Йон Мерсинай
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
4-2-2-2
1
Щесны
21
Залевски
14
Кивиор
5
Беднарек
2
Саламон
8
Линетти
10
Зелински
7
Каминьски
19
Франковски
11
Свидерски
9
Левандовски
4-1-2-1-2
1
Стракоша
2
Баллиу
15
Кумбула
4
Михай
4
Хюсай
8
Асллани
20
Рамадани
8
Гясула
11
Узуни
16
Цикалеши
9
Асани
21
Залевски
17
Скурась
17
Скурась
21
Залевски
8
Линетти
17
Шиманьски
17
Шиманьски
8
Линетти
11
Свидерски
20
Шиманьски
20
Шиманьски
11
Свидерски
8
Гясула
14
Лячи
14
Лячи
8
Гясула
8
Асллани
10
Байрами
10
Байрами
8
Асллани
9
Асани
9
Мехмети
9
Мехмети
9
Асани
16
Цикалеши
17
Сефери
17
Сефери
16
Цикалеши
Остались в запасе
Польша
Албания
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
17
Михал Карбовник
ПЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
6
Крыстиан Белик
ОП
0
Бен Ледерман
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ЦЗ
15
Линдон Селахи
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
6
Йон Мерсинай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
17
Михал Карбовник
ПЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
6
Крыстиан Белик
ОП
0
Бен Ледерман
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ЦЗ
15
Линдон Селахи
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
6
Йон Мерсинай
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Польша - Албания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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