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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Мальта - Италия
Мальта - Италия: обзор матча 26 марта 2023
Мальта
26.03.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 2 тур
0 : 2
Завершен
Италия
15'
М. Ретеги
27'
М. Пессина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальта - Италия
Замена
Д. Браун
️️️️
Ф. Апап
84'
83'
Замена
Р. Толой
️️️️
Д. Скальвини
Замена
Т. Теума
️️️️
Н. Мускат
76'
Замена
Ш. Димек
️️️️
Д. Джонс
76'
67'
Замена
М. Верратти
️️️️
С. Тонали
66'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Ретеги
Замена
К. Нвоко
️️️️
А. Сатариано
64'
Замена
З. Мускат
️️️️
К. Аттард
63'
54'
Желтая карточка
Д. Скальвини
46'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Ди Лоренцо
37'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
27'
ГОЛ! 0:2!
М. Пессина
Пас отдал
С. Тонали
22'
Замена
В. Грифо
️️️️
В. Гнонто
21'
Травма
В. Гнонто
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Ретеги
Пас отдал
С. Тонали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
21
Хуан Корбалан
ЛАЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПАЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
23
Янник Янкам
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
11
Джоди Джонс
ЦФ
23
Александер Сатариано
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Сандро Тонали
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
ЦП
9
Матео Ретеги
ЦФ
7
Маттео Политано
РФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Мальта
12
Кэйн Формоса
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
0
Винченцо Грифо
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
3-3-2-2
1
Бонелло
3
Апап
4
Борг
9
Аттард
21
Корбалан
6
Гилламьер
7
Мбонг
23
Янкам
17
Мускат
23
Сатариано
11
Джонс
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
3
Скальвини
6
Романьоли
13
Эмерсон
8
Тонали
16
Кристанте
4
Пессина
0
Гнонто
7
Политано
9
Ретеги
3
Апап
2
Браун
2
Браун
3
Апап
9
Аттард
22
Мускат
22
Мускат
9
Аттард
17
Мускат
10
Теума
10
Теума
17
Мускат
11
Джонс
21
Димек
21
Димек
11
Джонс
23
Сатариано
14
Нвоко
14
Нвоко
23
Сатариано
3
Скальвини
25
Толой
25
Толой
3
Скальвини
22
Ди Лоренцо
13
Дармиан
13
Дармиан
22
Ди Лоренцо
8
Тонали
6
Верратти
6
Верратти
8
Тонали
0
Гнонто
0
Грифо
0
Грифо
0
Гнонто
9
Ретеги
20
Скамакка
20
Скамакка
9
Ретеги
Остались в запасе
Мальта
Италия
12
Кэйн Формоса
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
12
Кэйн Формоса
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Мальта - Италия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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