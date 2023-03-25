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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Андорра - Румыния
Андорра - Румыния: обзор матча 25 марта 2023
Андорра
25.03.2023, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 1 тур
0 : 2
Завершен
Румыния
35'
Д. Ман
50'
Д. Алибек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андорра - Румыния
89'
Желтая карточка
Р. Дрэгушин
Замена
М. Пужоль
️️️️
Ж. Сервос
86'
78'
Желтая карточка
О. Попеску
78'
Замена
Ф. Тэнасе
️️️️
Н. Станчу
73'
Замена
А. Добре
️️️️
О. Морутан
72'
Замена
О. Попеску
️️️️
Д. Ман
Замена
Куку
️️️️
А. Росас
72'
Замена
Э. Валес
️️️️
А. Мартинес
72'
65'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
Р. Марин
65'
Замена
М. Марин
️️️️
Д. Олару
Вторая желтая
М. Ребес
61'
Замена
Д. Гиллен
️️️️
М. Валес
60'
Желтая карточка
М. Ребес
59'
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алибек
Пас отдал
Р. Марин
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ман
Пас отдал
О. Морутан
23'
Желтая карточка
Р. Марин
Желтая карточка
М. Льовера
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Румыния
1
Ионуц Раду
ВР
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
20
Деннис Ман
ПВ
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Куку
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
17
Октавиан Попеску
ЛВ
6
Тудор Балуцэ
ОП
6
Мариуш Марин
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
9
Луис Мунтяну
ЦФ
15
Раул Опруц
ЦФ
3-2-3-2
12
Альварес
4
Ребес
5
Льовера
15
Сан Николас
3
Алаведра
18
Рубио
17
Сервос
8
Виейра
3
Валес
11
Росас
7
Мартинес
3-3-3-1
1
Раду
2
Рацу
3
Дрэгушин
15
Буркэ
18
Марин
10
Станчу
7
Олару
23
Сореску
21
Морутан
20
Ман
7
Алибек
3
Валес
19
Гиллен
19
Гиллен
3
Валес
17
Сервос
7
Пужоль
7
Пужоль
17
Сервос
7
Мартинес
8
Валес
8
Валес
7
Мартинес
11
Росас
9
Куку
9
Куку
11
Росас
10
Станчу
9
Тэнасе
9
Тэнасе
10
Станчу
18
Марин
6
Балуцэ
6
Балуцэ
18
Марин
7
Олару
6
Марин
6
Марин
7
Олару
21
Морутан
14
Добре
14
Добре
21
Морутан
20
Ман
17
Попеску
17
Попеску
20
Ман
Остались в запасе
Андорра
Румыния
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
9
Луис Мунтяну
ЦФ
15
Раул Опруц
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
9
Луис Мунтяну
ЦФ
15
Раул Опруц
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Андорра - Румыния
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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