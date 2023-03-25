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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Израиль - Косово
Израиль - Косово: обзор матча 25 марта 2023
Израиль
25.03.2023, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 1 тур
1 : 1
Завершен
Косово
56'
Д. Перец
36'
Э. Даса (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Израиль - Косово
88'
Замена
В. Бериша
️️️️
И. Дрешевич
88'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
М. Войвода
Замена
L. Rotman
️️️️
Ш. Вайссман
88'
Замена
Д. Гроппер
️️️️
Д. Лейднер
88'
Желтая карточка
Р. Шломо
86'
84'
Желтая карточка
И. Дрешевич
79'
Замена
А. Зенели
️️️️
Ф. Муслия
Замена
Т. Барибо
️️️️
О. Глух
79'
Желтая карточка
М. Кнаан
78'
Замена
М. Кнаан
️️️️
Д. Азиза
67'
67'
Замена
Б. Фазлийи
️️️️
Э. Жегрова
Желтая карточка
Д. Азиза
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Перец
Пас отдал
М. Соломон
56'
43'
Желтая карточка
М. Криезиу
Желтая карточка
М. Витор
41'
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Даса
Пас отдал
М. Рашица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Дор Перец
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
11
Оскар Глух
АП
12
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
8
Флоран Муслия
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
3
Дан Глейзер
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
13
Мохамад Кнаан
ПВ
0
L. Rotman
ЦФ
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
10
Арбер Зенели
ЛВ
7
Зимер Битики
ЛВ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
16
Арбнор Муджа
ПВ
3-2-2-2-1
18
Глазер
4
Шломо
4
Витор
6
Лави
12
Лейднер
2
Даса
8
Перец
11
Азиза
10
Соломон
11
Глух
12
Вайссман
3-2-1-3-1
1
Мурич
13
Ррахмани
4
Криезиу
5
Дрешевич
15
Войвода
23
Пакярада
8
Муслия
10
Жегрова
9
Целина
7
Рашица
18
Мурики
12
Лейднер
20
Гроппер
20
Гроппер
12
Лейднер
11
Азиза
13
Кнаан
13
Кнаан
11
Азиза
12
Вайссман
0
0
12
Вайссман
11
Глух
9
Барибо
9
Барибо
11
Глух
15
Войвода
2
Хадергьонай
2
Хадергьонай
15
Войвода
10
Жегрова
8
Фазлийи
8
Фазлийи
10
Жегрова
5
Дрешевич
14
Бериша
14
Бериша
5
Дрешевич
8
Муслия
10
Зенели
10
Зенели
8
Муслия
Остались в запасе
Израиль
Косово
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
3
Дан Глейзер
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
7
Зимер Битики
ЛВ
16
Арбнор Муджа
ПВ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
3
Дан Глейзер
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
7
Зимер Битики
ЛВ
16
Арбнор Муджа
ПВ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Израиль - Косово
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
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