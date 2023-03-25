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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Армения - Турция
Армения - Турция: обзор матча 25 марта 2023
Армения
25.03.2023, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 1 тур
1 : 2
Завершен
Турция
10'
О. Кабак (АГ)
35'
О. Кекчю
64'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Армения - Турция
90'
+1
Желтая карточка
И. Юкшек
85'
Замена
У. Найир
️️️️
Э. Унал
Желтая карточка
Т. Барсегян
81'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Н. Бриаско-Балекян
76'
Замена
С. Адамян
️️️️
Л. Зелараян
76'
74'
Замена
И. Юкшек
️️️️
О. Кекчю
74'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
Ф. Кадиоглу
Желтая карточка
В. Ароян
71'
Желтая карточка
Х. Байрамян
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Э. Унал
Желтая карточка
Э. Сперцян
49'
46'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Д. Тосун
46'
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Демирал
43'
Желтая карточка
М. Демирал
42'
Желтая карточка
О. Булут
38'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
35'
ГОЛ! 1:1!
О. Кекчю
Пас отдал
О. Булут
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
О. Кабак
Пас отдал
К. Оганесян
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
6
Угочукву Иву
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Онур Булут
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Армения
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
0
Erjanik Ghubasaryan
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
23
Ваган Бичахчян
ЦП
7
Хорен Байрамян
АП
5
Давид Давидян
ПВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
9
Умут Найир
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Бегларян
4
Восканян
3
Ароян
4
Арутюнян
21
Тикнизян
13
Оганесян
11
Барсегян
14
Бриаско-Балекян
10
Зелараян
10
Сперцян
6
Иву
3-4-1-2
1
Гюнок
15
Кабак
3
Демирал
4
Сеюнджу
0
Булут
10
Чалханоглу
6
Кекчю
20
Кадиоглу
7
Ундер
9
Унал
9
Тосун
14
Бриаско-Балекян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
14
Бриаско-Балекян
10
Зелараян
22
Адамян
22
Адамян
10
Зелараян
20
Кадиоглу
13
Эльмали
13
Эльмали
20
Кадиоглу
6
Кекчю
16
Юкшек
16
Юкшек
6
Кекчю
3
Демирал
5
Озкан
5
Озкан
3
Демирал
9
Тосун
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
9
Тосун
9
Унал
9
Найир
9
Найир
9
Унал
Остались в запасе
Армения
Турция
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
0
Erjanik Ghubasaryan
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
7
Хорен Байрамян
АП
5
Давид Давидян
ПВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
0
Erjanik Ghubasaryan
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
7
Хорен Байрамян
АП
5
Давид Давидян
ПВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Армения - Турция
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
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