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Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Австралия
Аргентина - Австралия: обзор матча 03 декабря 2022
Аргентина
03.12.2022, суббота, 22:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Австралия
35'
Л. Месси
57'
Х. Альварес
77'
Э. Фернандес (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Австралия
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
А. Мак Аллистер
80'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Н. Молина
80'
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Фернандес
72'
Замена
Ф. Карачич
️️️️
М. Дегенек
72'
Замена
Д. Макларен
️️️️
М. Дюк
72'
Замена
Г. Куоль
️️️️
М. Леки
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
М. Акунья
72'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Альварес
71'
58'
Замена
К. Гудвин
️️️️
Р. МакГри
58'
Замена
А. Хрустич
️️️️
К. Баккус
ГОЛ! 2:0!
Х. Альварес
57'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Гомес
50'
38'
Желтая карточка
М. Дегенек
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Н. Отаменди
35'
15'
Желтая карточка
Д. Ирвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
17
Алехандро Гомес
РФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ПЗ
17
Кеану Баккус
ЛП
13
Аарон Муй
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
7
Мэтью Леки
ПП
14
Райли МакГри
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Австралия
12
Эндрю Редмэйн
ВР
18
Дэнни Вукович
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
19
Фран Карачич
ПЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
17
Кэмерон Девлин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
21
Гаранг Куоль
ПВ
20
Марко Тильо
ПВ
9
Джейми Макларен
ЦФ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Мартинес
8
Акунья
13
Ромеро
19
Отаменди
26
Молина
8
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
9
Альварес
17
Гомес
4-4-2
1
Райан
2
Дегенек
19
Суттар
4
Роулес
16
Бехич
7
Леки
13
Муй
22
Ирвин
17
Баккус
15
Дюк
14
МакГри
8
Акунья
3
Тальяфико
3
Тальяфико
8
Акунья
17
Гомес
6
Мартинес
6
Мартинес
17
Гомес
20
Мак Аллистер
4
Монтиэль
4
Монтиэль
20
Мак Аллистер
26
Молина
14
Паласиос
14
Паласиос
26
Молина
9
Альварес
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Альварес
7
Леки
21
Куоль
21
Куоль
7
Леки
2
Дегенек
19
Карачич
19
Карачич
2
Дегенек
17
Баккус
10
Хрустич
10
Хрустич
17
Баккус
14
МакГри
23
Гудвин
23
Гудвин
14
МакГри
15
Дюк
9
Макларен
9
Макларен
15
Дюк
Остались в запасе
Аргентина
Австралия
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
12
Эндрю Редмэйн
ВР
18
Дэнни Вукович
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
20
Марко Тильо
ПВ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
12
Эндрю Редмэйн
ВР
18
Дэнни Вукович
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
20
Марко Тильо
ПВ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Аргентина - Австралия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Ахмад бин Али
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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