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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Бернли
Борнмут - Бернли: обзор матча 07 января 2023
Борнмут
07.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 4
Завершен
Бернли
12'
Р. Кристи
48'
Д. Соланке
6'
М. Бенсон
39'
А. Зарури
43'
А. Зарури
57'
М. Бенсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Бернли
89'
Желтая карточка
Д. Каллен
84'
Желтая карточка
Д. Чурлинов
Желтая карточка
А. Смит
81'
81'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
А. Зарури
70'
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Бенсон
70'
Замена
Д. Корк
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
С. Дембеле
️️️️
Р. Кристи
69'
57'
ГОЛ! 2:4!
М. Бенсон
Пас отдал
Э. Барнс
ГОЛ! 2:3!
Д. Соланке
48'
Замена
Д. Стейси
️️️️
Д. Земура
46'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Ротуэлл
46'
Замена
Л. Келли
️️️️
М. Сенеси
46'
43'
ГОЛ! 1:3!
А. Зарури
Пас отдал
Д. Браунхилл
39'
ГОЛ! 1:2!
А. Зарури
Пас отдал
Д. Браунхилл
27'
Замена
Л. Макнелли
️️️️
Т. Харвуд-Беллис
ГОЛ! 1:1!
Р. Кристи
12'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенсон
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Борнмут
45
Кэмерон Плейн
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
5
Стивенс
5
Сенеси
15
Смит
8
Биллинг
10
Кук
7
Ротуэлл
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
4-3-2-1
1
Пикок-Фаррел
14
Робертс
5
Байер
4
Харвуд-Беллис
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
24
Каллен
8
Браунхилл
14
Бенсон
21
Зарури
35
Барнс
5
Сенеси
6
Келли
6
Келли
5
Сенеси
33
Земура
3
Стейси
3
Стейси
33
Земура
10
Кристи
23
Дембеле
23
Дембеле
10
Кристи
7
Ротуэлл
19
Мур
19
Мур
7
Ротуэлл
4
Харвуд-Беллис
15
Макнелли
15
Макнелли
4
Харвуд-Беллис
7
Гудмундссон
4
Корк
4
Корк
7
Гудмундссон
21
Зарури
21
Чурлинов
21
Чурлинов
21
Зарури
14
Бенсон
23
Телла
23
Телла
14
Бенсон
Остались в запасе
Борнмут
Бернли
45
Кэмерон Плейн
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
45
Кэмерон Плейн
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Борнмут - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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