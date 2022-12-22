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Химнастик - Малага

22.12.2022, Четверг, 23:00 мск Испания. Кубок, 2 раунд Химнастик - Малага
Испания. Сегунда (2018/2019)
31 тур
24 марта, воскресенье 18:00 Химнастик 0:1 Малага
14 тур
17 ноября, суббота 18:00 Малага 2:0 Химнастик
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