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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Албания - Италия
Албания - Италия: обзор матча 16 ноября 2022
Албания
16.11.2022, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Италия
16'
А. Исмайли
20'
Д. Ди Лоренцо
25'
В. Грифо
64'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Албания - Италия
90'
+1
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Л. Бонуччи
90'
Замена
С. Пафунди
️️️️
М. Верратти
90'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Распадори
Замена
Х. Скука
️️️️
М. Узуни
88'
Замена
К. Лячи
️️️️
К. Баре
87'
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
А. Абраши
77'
77'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Н. Дзаньоло
77'
Замена
В. Гнонто
️️️️
В. Грифо
Замена
К. Асллани
️️️️
Н. Байрами
71'
Замена
А. Байрами
️️️️
А. Исмайли
71'
Желтая карточка
О. Роши
65'
64'
ГОЛ! 1:3!
В. Грифо
61'
Желтая карточка
М. Верратти
Желтая карточка
К. Баре
61'
Замена
О. Роши
️️️️
А. Броя
50'
Желтая карточка
М. Кумбула
45'
+4
45'
+2
Замена
С. Риччи
️️️️
С. Тонали
25'
ГОЛ! 1:2!
В. Грифо
Пас отдал
Д. Распадори
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
В. Грифо
ГОЛ! 1:0!
А. Исмайли
Пас отдал
Н. Байрами
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
22
Амир Абраши
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
0
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Сандро Тонали
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
18
Николо Дзаньоло
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Албания
12
Гентьян Селмани
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
3
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Энис Цокай
ОП
14
Казим Лячи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
0
Теди Кара
ЦФ
0
E. Gurishta
ЦФ
0
Энео Битри
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
0
Хулиано Скука
ЦФ
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Паскуале Маццокки
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Самуэле Риччи
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
0
Фабио Миретти
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
4
Маттео Пессина
АП
0
Симоне Пафунди
АП
7
Маттео Политано
ПВ
0
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бериша
15
Кумбула
4
Михай
3
Леньяни
18
Исмайли
4
Хюсай
22
Абраши
7
Баре
11
Узуни
10
Байрами
9
Броя
3-3-1-2-1
22
Мерет
3
Скальвини
19
Бонуччи
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
8
Тонали
11
Димарко
6
Верратти
18
Дзаньоло
0
Грифо
10
Распадори
18
Исмайли
3
Байрами
3
Байрами
18
Исмайли
10
Байрами
8
Асллани
8
Асллани
10
Байрами
7
Баре
14
Лячи
14
Лячи
7
Баре
22
Абраши
20
Рамадани
20
Рамадани
22
Абраши
9
Броя
21
Роши
21
Роши
9
Броя
11
Узуни
0
Скука
0
Скука
11
Узуни
10
Распадори
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Распадори
0
Грифо
0
Гнонто
0
Гнонто
0
Грифо
8
Тонали
4
Риччи
4
Риччи
8
Тонали
18
Дзаньоло
10
Фаджоли
10
Фаджоли
18
Дзаньоло
6
Верратти
0
Пафунди
0
Пафунди
6
Верратти
19
Бонуччи
0
Пинамонти
0
Пинамонти
19
Бонуччи
Остались в запасе
Албания
Италия
12
Гентьян Селмани
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
2
Анди Хадрой
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
0
Теди Кара
ЦФ
0
E. Gurishta
ЦФ
0
Энео Битри
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Паскуале Маццокки
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
0
Фабио Миретти
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
7
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
12
Гентьян Селмани
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
2
Анди Хадрой
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
0
Теди Кара
ЦФ
0
E. Gurishta
ЦФ
0
Энео Битри
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Паскуале Маццокки
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
0
Фабио Миретти
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
7
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Албания - Италия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
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