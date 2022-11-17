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Люксембург - Венгрия

17.11.2022, Четверг, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Люксембург - Венгрия
Товарищеские матчи. Сборные 2017

9 ноября, четверг 22:00 Люксембург 2:1 Венгрия
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