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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кремонезе - Модена
Кремонезе - Модена: обзор матча 20 октября 2022
Кремонезе
20.10.2022, четверг, 16:00
Италия. Кубок, 2 раунд
4 : 2
Завершен
Модена
77'
Д. Окереке
84'
Ф. Афена-Гьян
111'
Л. Серникола
120'
Л. Серникола
89'
D. Diaw (П)
90'
D. Diaw
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Модена
ГОЛ! 4:2!
Л. Серникола
Пас отдал
С. Аскасибар
120'
ГОЛ! 3:2!
Л. Серникола
Пас отдал
С. Аскасибар
111'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
К. Буонаюто
105'
98'
Желтая карточка
M. Armellino
Желтая карточка
Г. Эскаланте
98'
98'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
D. Diaw
90'
ГОЛ! 2:2!
D. Diaw
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
D. Diaw
Желтая карточка
К. Буонаюто
88'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Афена-Гьян
84'
Замена
Л. Серникола
️️️️
Й. Васкес
78'
ГОЛ! 1:0!
Д. Окереке
Пас отдал
К. Буонаюто
77'
74'
Замена
F. Gerli
️️️️
N. Mosti
74'
Замена
A. Pergreffi
️️️️
E. Duca
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Т. Миланезе
68'
61'
Замена
M. Armellino
️️️️
R. Giovannini
Замена
Д. Хендри
️️️️
П. Гильоне
58'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Д. Баез
58'
Желтая карточка
Й. Васкес
50'
36'
Желтая карточка
С. Де Майо
22'
Вторая желтая
L. Magnino
9'
Желтая карточка
L. Magnino
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
3
Фабио Понси
ЦЗ
13
Francesco Renzetti
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
98
Nicola Mosti
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
1
Antonio Narciso
ВР
27
Пауло Ацци
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
15
Tommaso Silvestri
ЦЗ
10
Лука Тремолада
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
4
Mauro Coppolaro
ЦФ
21
Marco Armellino
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
4-3-1-2
1
Сарр
12
Куальята
4
Айву
22
Васкес
18
Гильоне
8
Эскаланте
4
Аселла
62
Миланезе
92
Буонаюто
28
Баез
74
Тсаджут
4-4-1
90
Секулин
13
26
87
Де Майо
3
Понси
98
20
20
99
8
22
Васкес
17
Серникола
17
Серникола
22
Васкес
18
Гильоне
13
Хендри
13
Хендри
18
Гильоне
92
Буонаюто
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
92
Буонаюто
62
Миланезе
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
62
Миланезе
28
Баез
29
Окереке
29
Окереке
28
Баез
20
4
4
20
98
16
16
98
20
21
21
20
9
9
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Кремонезе
Модена
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
16
Riccardo Gagno
ВР
1
Antonio Narciso
ВР
27
Пауло Ацци
ЦЗ
15
Tommaso Silvestri
ЦЗ
10
Лука Тремолада
ЦП
4
Mauro Coppolaro
ЦФ
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Остались в запасе
16
Riccardo Gagno
ВР
1
Antonio Narciso
ВР
27
Пауло Ацци
ЦЗ
15
Tommaso Silvestri
ЦЗ
10
Лука Тремолада
ЦП
4
Mauro Coppolaro
ЦФ
Статистика матча Кремонезе - Модена
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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