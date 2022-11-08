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Англия. Кубок лиги
Стивенидж - Чарльтон
Стивенидж - Чарльтон: обзор матча 08 ноября 2022
Стивенидж
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Чарльтон
22'
L. Norris (П)
87'
Ч. Анеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Чарльтон
90'
+6
Желтая карточка
С. Лавелл
90'
+5
Желтая карточка
Ш. Клэр
87'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Анеке
Пас отдал
Д. Рак-Сакьи
Замена
D. Campbell
️️️️
А. Рид
84'
77'
Замена
J. Forster-Caskey
️️️️
Д. Добсон
Замена
D. Amoo
️️️️
L. Norris
75'
Замена
S. Earley
️️️️
M. Clark
66'
61'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
Д. Пэйн
61'
Замена
К. Блэкетт-Тэйлор
️️️️
Д. Стокли
61'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
А. Морган
Желтая карточка
Д. Роуз
31'
Желтая карточка
А. Рид
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
L. Norris
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
3
Max Clark
ЦЗ
18
Luke Norris
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
0
M. Bostwick
ЦФ
8
Джейк Тэйлор
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
0
A. Chapman
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Чарльтон
35
Джо Воллакотт
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
8
Алби Морган
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
28
Шон Клэр
ЦФ
6
Сэм Лавелл
ЦФ
26
Скотт Фрейзер
ЦФ
15
Джордж Добсон
ЦФ
19
Джек Пэйн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
19
David Amoo
ЦП
9
Джейми Рид
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
14
Saxon Earley
ЦФ
Чарльтон
25
Deji Elerewe
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
15
Чукс Анеке
ЦФ
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ЦФ
5
Аарон Генри
ЦФ
1-5
3
15
0
2
Джеймс-Уилдин
26
5
Пьерджанни
1-1-1-5
35
Воллакотт
5
Иннис
8
Морган
17
Рак-Сакьи
28
Клэр
19
Пэйн
15
Добсон
26
Фрейзер
6
Лавелл
18
19
19
18
16
Рид
16
16
16
Рид
3
14
14
3
15
Добсон
8
8
15
Добсон
8
Морган
25
Кирк
25
Кирк
8
Морган
19
Пэйн
15
Анеке
15
Анеке
19
Пэйн
9
Стокли
33
Блэкетт-Тэйлор
33
Блэкетт-Тэйлор
9
Стокли
Остались в запасе
Стивенидж
Чарльтон
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
9
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
25
Deji Elerewe
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
5
Аарон Генри
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
9
Джейми Рид
ЦФ
Остались в запасе
25
Deji Elerewe
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
5
Аарон Генри
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Стивенидж - Чарльтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Ламекс Стэдиум
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