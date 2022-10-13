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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Юнион СЖ - Брага
Юнион СЖ - Брага: обзор матча 13 октября 2022
Юнион СЖ
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 4 тур
3 : 3
Завершен
Брага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Юнион СЖ - Брага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
0 : 0
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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