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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Унион
Брага - Унион: обзор матча 15 сентября 2022
Брага
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Унион
77'
Витинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Унион
90'
+6
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
90'
Желтая карточка
К. Беренс
Замена
А. Каштру
️️️️
Витинья
86'
82'
Замена
К. Беренс
️️️️
Ш. Бекер
82'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Р. Кнохе
82'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Я. Хаберер
ГОЛ! 1:0!
Витинья
77'
Желтая карточка
А. Орта
71'
Замена
А. Руис
️️️️
С. Банза
70'
67'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
А. Шафер
64'
Замена
К. Триммель
️️️️
Т. Пухач
Замена
А. Орта
️️️️
У. Рачич
60'
Желтая карточка
С. Банза
45'
+3
27'
Желтая карточка
А. Шафер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Витинья
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Унион
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
6
Секейра
70
Силва
10
Рачич
73
Мусрати
25
Джало
21
Орта
24
Банза
9
Витинья
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
6
Эккель
2
Лейте
26
Рюэрсон
8
Хедира
27
Пухач
13
Шафер
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
10
Рачич
6
Орта
6
Орта
10
Рачич
9
Витинья
8
Каштру
8
Каштру
9
Витинья
24
Банза
9
Руис
9
Руис
24
Банза
27
Пухач
28
Триммель
28
Триммель
27
Пухач
13
Шафер
78
Харагучи
78
Харагучи
13
Шафер
19
Хаберер
21
Скарке
21
Скарке
19
Хаберер
31
Кнохе
18
Левелинг
18
Левелинг
31
Кнохе
23
Бекер
91
Беренс
91
Беренс
23
Бекер
Остались в запасе
Брага
Унион
26
Кристиан Борха
ЛЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
26
Кристиан Борха
ЛЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
Остались в запасе
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Брага - Унион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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