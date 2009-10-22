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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тимишоара - Андерлехт
Тимишоара - Андерлехт: обзор матча 22 октября 2009
Тимишоара
22.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Андерлехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тимишоара - Андерлехт
Желтая карточка
У. Паркс
Замена
Ш. Куяте
️️️️
К. Дианди
Замена
Л. Магера
️️️️
Д. Алекса
Замена
У. Паркс
️️️️
Г. Букур
Замена
А. Куртян
️️️️
А. Карамян
Желтая карточка
И. Мера
Замена
М. Суарес
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Н. Рнич
️️️️
Кану
Желтая карточка
Кану
Желтая карточка
Э. Бонфим
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тимишоара
25
Костел Пантилимон
ВР
0
Артавазд Карамян
ЛЗ
25
Иоан Мера
ЦЗ
6
Даре Нибомбе
ЦЗ
29
Эдер Бонфим
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
0
Арман Карамян
ЦП
13
Кристиан Скутару
ЦП
5
Дан Алекса
ЦП
21
Дорин Гога
ЦФ
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
10
Кану
ЦП
90
Буба
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Тимишоара
99
Педру Таборда
ВР
20
Флорин Максим
ЛП
23
Клаудиу Ионеску
ЦП
7
Стелиан Станку
ПП
77
Александру Куртян
ЦФ
11
Уистон Паркс
ЦФ
18
Лукаш Магера
ЦФ
Андерлехт
28
Мишель Кордье
ВР
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
12
Томас Шатель
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
4-1-4-1
25
Пантилимон
0
Карамян
25
Мера
6
Нибомбе
29
Бонфим
55
Бурчану
11
Букур
13
Скутару
5
Алекса
0
Карамян
21
Гога
3-5-1-1
1
Прото
3
Дешахт
23
Юхас
3
Мазух
10
Кану
30
Жилле
6
Билья
11
Буссуфа
90
Буба
13
Дианди
9
Лукаку
0
Карамян
77
Куртян
77
Куртян
0
Карамян
11
Букур
11
Паркс
11
Паркс
11
Букур
5
Алекса
18
Магера
18
Магера
5
Алекса
10
Кану
15
Рнич
15
Рнич
10
Кану
13
Дианди
8
Куяте
8
Куяте
13
Дианди
9
Лукаку
7
Суарес
7
Суарес
9
Лукаку
Остались в запасе
Тимишоара
Андерлехт
23
Клаудиу Ионеску
ЦП
99
Педру Таборда
ВР
20
Флорин Максим
ЛП
7
Стелиан Станку
ПП
28
Мишель Кордье
ВР
12
Томас Шатель
ЦП
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
19
Том де Суттер
ЦФ
Остались в запасе
23
Клаудиу Ионеску
ЦП
99
Педру Таборда
ВР
20
Флорин Максим
ЛП
7
Стелиан Станку
ПП
Остались в запасе
28
Мишель Кордье
ВР
12
Томас Шатель
ЦП
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
19
Том де Суттер
ЦФ
Статистика матча Тимишоара - Андерлехт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тимишоара
Marbella Cup
ЦСКА
2 : 0
09.02.2012
Тимишоара
Marbella Cup
Тимишоара
3 : 0
06.02.2012
Зестафони
Marbella Cup, 1/4 финала
Лех
5 : 0
03.02.2012
Тимишоара
Лига Европы
Манчестер Сити
2 : 0
26.08.2010
Тимишоара
Лига Европы
Тимишоара
0 : 1
19.08.2010
Манчестер Сити
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Чиркетта
(Муттенц)
Стадион:
Дан Пэлтинишан
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