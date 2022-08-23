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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Дерби Каунти - Вест Бромвич
Дерби Каунти - Вест Бромвич: обзор матча 23 августа 2022
Дерби Каунти
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
15'
Л. Сибли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Вест Бромвич
Замена
М. Берд
️️️️
Л. Сибли
86'
76'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
К. Робинсон
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. МакГолдрик
67'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Л. Доббин
67'
66'
Замена
К. Грант
️️️️
R. Cleary
66'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Z. Ashworth
66'
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Филлипс
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Найт
61'
59'
Желтая карточка
Т. Феллоус
46'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
И. Ингрэм
ГОЛ! 1:0!
Л. Сибли
Пас отдал
Л. Доббин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
30
Kwaku Oduroh
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Jake Rooney
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
16
Лайам Томпсон
ОП
8
Кори Смит
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Дерби Каунти
13
Скотт Лоач
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
20
Даррен Робинсон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Уайлдсмит
30
18
5
Робертс
3
Форсит
16
Томпсон
8
Смит
12
Найт
11
Доббин
32
Сибли
17
МакГолдрик
3-3-1-1
1
Палмер
3
26
О'Ши
2
Ингрэм
19
Гарднер-Хикман
8
Ливермор
3
Рич
25
Филлипс
47
Робинсон
11
Доббин
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
11
Доббин
32
Сибли
18
Берд
18
Берд
32
Сибли
12
Найт
14
Хурихейн
14
Хурихейн
12
Найт
17
МакГолдрик
17
Коллинс
17
Коллинс
17
МакГолдрик
3
8
Свифт
8
Свифт
3
25
Филлипс
19
Диангана
19
Диангана
25
Филлипс
2
Ингрэм
18
Феллоус
18
Феллоус
2
Ингрэм
47
Робинсон
17
Уоллес
17
Уоллес
47
Робинсон
19
9
Грант
9
Грант
19
Остались в запасе
Дерби Каунти
Вест Бромвич
13
Скотт Лоач
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Скотт Лоач
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Дерби Каунти - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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