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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гиллинхэм - Эксетер Сити
Гиллинхэм - Эксетер Сити: обзор матча 23 августа 2022
Гиллинхэм
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Эксетер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Эксетер Сити
Замена
Х. Аделакун
️️️️
С. Кашкет
89'
Замена
Д. Грин
️️️️
Л. Уокер
82'
81'
Желтая карточка
С. Стаббс
Замена
М. Мандрон
️️️️
А. МакДональд
80'
73'
Замена
A. Hartridge
️️️️
J. Grounds
72'
Замена
К. Чауке
️️️️
T. Dieng
60'
Замена
️️️️
Г. Кайт
Замена
Б. Ривз
️️️️
С. О'Кифи
46'
20'
Желтая карточка
П. Суини
Желтая карточка
М. Эмер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
12
Уилл Райт
ЦЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
33
Давид Тутонда
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
10
Олли Ли
ЦП
10
Льюис Уокер
ЦФ
25
Джейк Тернер
ЦФ
5
Макс Эмер
ЦФ
7
Стюарт О'Кифи
ЦФ
14
Александер МакДональд
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Эксетер Сити
25
Пирс Суини
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
27
Jonathan Grounds
ЦЗ
27
Matt Jay
ЦФ
1
Scott P. Brown
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Гиллинхэм
27
Райан Лоу
ЛЗ
99
Freddie Carter
ЦЗ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
1
Гленн Моррис
ЦФ
22
Джордан Грин
ЦФ
11
Бен Ривз
ЦФ
47
Хакиб Аделакун
ЦФ
Эксетер Сити
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
4-1-5
12
Райт
12
Бэггот
33
Тутонда
2
Александер
10
Ли
5
Эмер
20
Кашкет
14
МакДональд
7
О'Кифи
25
Тернер
3-5
25
Суини
6
Стаббс
27
8
5
20
20
Кэпрайс
14
Кайт
14
МакДональд
22
Мандрон
22
Мандрон
14
МакДональд
10
Уокер
22
Грин
22
Грин
10
Уокер
7
О'Кифи
11
Ривз
11
Ривз
7
О'Кифи
20
Кашкет
47
Аделакун
47
Аделакун
20
Кашкет
5
4
Чауке
4
Чауке
5
27
22
22
27
Остались в запасе
Гиллинхэм
Эксетер Сити
27
Райан Лоу
ЛЗ
99
Freddie Carter
ЦЗ
1
Гленн Моррис
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Jack Sparkes
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
27
Райан Лоу
ЛЗ
99
Freddie Carter
ЦЗ
1
Гленн Моррис
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Jack Sparkes
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Гиллинхэм - Эксетер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Стадион:
Пристфилд Стэдиум
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2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
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