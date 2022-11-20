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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словения - Черногория
Словения - Черногория: обзор матча 20 ноября 2022
Словения
20.11.2022, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Черногория
42'
М. Зайц
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Словения - Черногория
Замена
Д. Брекало
️️️️
А. Гнезда Черин
90'
+3
90'
+3
Замена
М. Милович
️️️️
В. Йовович
87'
Пенальти не реализован!
С. Савич
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Б. Вербич
81'
Замена
Л. Захович
️️️️
Б. Шешко
81'
Желтая карточка
Б. Вербич
75'
73'
Желтая карточка
А. Шчекич
Замена
Ж. Карничник
️️️️
П. Стоянович
72'
70'
Желтая карточка
Н. Крстович
Замена
Т. Хорват
️️️️
М. Зайц
68'
66'
Замена
Р. Радунович
️️️️
С. Мугоша
64'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
59'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
С. Лончар
59'
Замена
А. Шчекич
️️️️
Н. Эракович
55'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
46'
Замена
️️️️
А. Марушич
ГОЛ! 1:0!
М. Зайц
Пас отдал
Б. Шешко
42'
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Миха Зайц
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
11
Беньямин Шешко
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
22
Вукан Савичевич
ЦП
23
Новица Эракович
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Томи Хорват
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
18
Андрес Вомбергар
ЦФ
Черногория
0
Лазар Царевич
ВР
1
Милан Миятович
ВР
22
Милош Милович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
4
Никола Вукчевич
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
25
Душан Бакич
ЦФ
4-3-1-2
1
Облак
4
Блажич
6
Бийол
20
Сикошек
20
Стоянович
24
Зайц
22
Гнезда Черин
14
Куртич
7
Вербич
9
Шпорар
11
Шешко
4-1-2-1-2
1
Шаркич
23
Марушич
15
Савич
6
Томашевич
2
Вукчевич
15
Лончар
22
Савичевич
23
Эракович
16
Йовович
9
Крстович
9
Мугоша
22
Гнезда Черин
23
Брекало
23
Брекало
22
Гнезда Черин
20
Стоянович
2
Карничник
2
Карничник
20
Стоянович
7
Вербич
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
7
Вербич
24
Зайц
19
Хорват
19
Хорват
24
Зайц
11
Шешко
19
Захович
19
Захович
11
Шешко
16
Йовович
22
Милович
22
Милович
16
Йовович
9
Мугоша
3
Радунович
3
Радунович
9
Мугоша
15
Лончар
4
Вукчевич
4
Вукчевич
15
Лончар
23
Эракович
19
Шчекич
19
Шчекич
23
Эракович
Остались в запасе
Словения
Черногория
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
18
Андрес Вомбергар
ЦФ
0
Лазар Царевич
ВР
1
Милан Миятович
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
25
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
18
Андрес Вомбергар
ЦФ
Остались в запасе
0
Лазар Царевич
ВР
1
Милан Миятович
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
25
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Словения - Черногория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
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