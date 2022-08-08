Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Модена - Сассуоло
Модена - Сассуоло: обзор матча 08 августа 2022
Модена
08.08.2022, понедельник, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Сассуоло
11'
Д. Фальчинелли
30'
N. Mosti
53'
N. Mosti
45+2'
Д. Берарди (П)
88'
К. Айхан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Модена - Сассуоло
Замена
M. Minesso
️️️️
М. Гарджуло
89'
Замена
С. Де Майо
️️️️
Д. Фальчинелли
89'
88'
ГОЛ! 3:2!
К. Айхан
Замена
️️️️
N. Mosti
83'
78'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Фраттези
Замена
️️️️
С. Панада
69'
64'
Замена
А. Харруи
️️️️
К. Торстведт
ГОЛ! 3:1!
N. Mosti
53'
46'
Замена
Рожерио
️️️️
М. Мюлдюр
46'
Замена
️️️️
Э. Сейде
46'
Замена
️️️️
М. Энрике
Желтая карточка
С. Панада
45'
+3
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Берарди
ГОЛ! 2:0!
N. Mosti
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фальчинелли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
27
Пауло Ацци
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
16
Fabio Gerli
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
21
Marco Armellino
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
1
Antonio Narciso
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Francesco Renzetti
ЦЗ
15
Tommaso Silvestri
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
98
Nicola Mosti
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
18
Mattia Minesso
ЦФ
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-1-4
4
27
Ацци
2
Читтадини
16
8
11
Фальчинелли
9
21
4-3-2-1
47
Консильи
18
Мюлдюр
23
Айхан
67
Феррари
77
Кирьякопулос
20
Лопес
7
Энрике
16
Фраттези
10
Берарди
35
Сейде
9
Альварес
11
Фальчинелли
87
Де Майо
87
Де Майо
11
Фальчинелли
5
Гарджуло
5
Гарджуло
55
Панада
55
Панада
98
98
Гарджуло
18
18
Гарджуло
18
Мюлдюр
13
Рожерио
13
Рожерио
18
Мюлдюр
Торстведт
21
Харруи
21
Харруи
Торстведт
42
Торстведт
42
Торстведт
16
Фраттези
92
Дефрель
92
Дефрель
16
Фраттези
Остались в запасе
Модена
Сассуоло
16
Riccardo Gagno
ВР
1
Antonio Narciso
ВР
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Francesco Renzetti
ЦЗ
15
Tommaso Silvestri
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
16
Riccardo Gagno
ВР
1
Antonio Narciso
ВР
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Francesco Renzetti
ЦЗ
15
Tommaso Silvestri
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Модена - Сассуоло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Альберто Бралья
Новости команд
Все
Модена
Сассуоло
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
2024.08.11 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.10 21:05
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
2016.02.10 00:21
4
Сионек стал игроком «Палермо»
2016.01.12 18:53
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+