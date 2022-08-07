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Расписание матчей
Италия. Кубок
Монца - Фрозиноне
Монца - Фрозиноне: обзор матча 07 августа 2022
Монца
07.08.2022, воскресенье, 22:15
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Фрозиноне
25'
М. Валоти (П)
43'
Д. Капрари (П)
83'
К. Гюткьяер
56'
Б. Лассин Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Монца - Фрозиноне
Желтая карточка
Х. Мачин
90'
+3
Желтая карточка
С. Биринделли
90'
+1
84'
Замена
M. Bocic
️️️️
Л. Моро
84'
Замена
С. Мулаттьери
️️️️
Д. Казо
ГОЛ! 3:1!
К. Гюткьяер
Пас отдал
А. Колпани
83'
Замена
А. Колпани
️️️️
П. Чиурриа
80'
Замена
Х. Мачин
️️️️
А. Барберис
80'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Д. Капрари
73'
Замена
В. Антов
️️️️
Марлон
73'
Желтая карточка
Марлон
62'
Замена
С. Сенси
️️️️
М. Валоти
57'
56'
ГОЛ! 2:1!
Б. Лассин Коне
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Капрари
43'
29'
Желтая карточка
А. Ойоно
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Валоти
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
30
Карлос Аугусто
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
19
Самуэле Биринделли
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
26
Патрик Чиурриа
ЦФ
51
Андреа Барберис
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
92
Бен Лассин Коне
АП
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
79
Сальваторе Молина
ПВ
28
Андреа Колпани
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
19
Самуэле Виньято
ЦФ
20
Микеле Ди Грегорио
ЦФ
Фрозиноне
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
0
M. Bocic
ЦФ
3-1-1-5
28
Краньо
30
Аугусто
13
Раноккия
4
Марлон
10
Валоти
77
Д'Алессандро
10
Капрари
51
Барберис
26
Чиурриа
46
Мота
19
Биринделли
2-2-1
80
Турати
20
Ойоно
15
Лучионе
92
Коне
10
Казо
9
Моро
4
Марлон
60
Антов
60
Антов
4
Марлон
51
Барберис
16
Мачин
16
Мачин
51
Барберис
10
Валоти
8
Сенси
8
Сенси
10
Валоти
26
Чиурриа
28
Колпани
28
Колпани
26
Чиурриа
10
Капрари
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
10
Капрари
10
Казо
19
Мулаттьери
19
Мулаттьери
10
Казо
9
Моро
0
0
9
Моро
Остались в запасе
Монца
Фрозиноне
79
Сальваторе Молина
ПВ
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
ЦФ
20
Микеле Ди Грегорио
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
79
Сальваторе Молина
ПВ
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
ЦФ
20
Микеле Ди Грегорио
ЦФ
Остались в запасе
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Монца - Фрозиноне
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
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