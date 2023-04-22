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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Кубань Холдинг - СКА-Ростов
Кубань Холдинг - СКА-Ростов: обзор матча 22 апреля 2023
Кубань Холдинг
22.04.2023, суббота, 16:00
Россия. Вторая лига. Группа 1, 25 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Ростов
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Статистика матча Кубань Холдинг - СКА-Ростов
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Матчи команд
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
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Кубань Холдинг
СКА-Ростов
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