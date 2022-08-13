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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Риу Аве
Спортинг - Риу Аве: обзор матча 13 августа 2022
Спортинг
13.08.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 2 тур
3 : 0
Завершен
Риу Аве
36'
П. Гонсалвеш
67'
М. Нуньес
75'
П. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Риу Аве
83'
Желтая карточка
А. Удрхири
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
П. Порро
80'
Замена
И. Фатаву
️️️️
Тринкау
80'
80'
Замена
А. Удрхири
️️️️
Гуга
ГОЛ! 3:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Тринкау
75'
73'
Замена
L. Ruiz
️️️️
Азиз
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
72'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
Л. Нету
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Нуньес
Пас отдал
М. Эдвардс
67'
Замена
Х. Морита
️️️️
М. Угарте
65'
64'
Желтая карточка
Ж. Феррейра
62'
Замена
А. Перейра
️️️️
J.
62'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Коштинья
62'
Замена
Ж. Грака
️️️️
В. Гомеш
Желтая карточка
М. Угарте
61'
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
М. Эдвардс
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
10
Joca
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
6
Гуга
АП
9
Азиз
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
20
Коштинья
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Риу Аве
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Адан
2
Рейс
25
Инасиу
4
Коатес
13
Нету
5
Угарте
23
Порро
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
3-3-1-3
91
Джонатан
33
Сантос
42
Панталон
24
Амарал
10
8
Гомеш
7
6
Гуга
20
Коштинья
11
9
Азиз
13
Нету
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
13
Нету
23
Порро
47
Эшгайю
47
Эшгайю
23
Порро
5
Угарте
5
Морита
5
Морита
5
Угарте
7
Тринкау
7
Фатаву
7
Фатаву
7
Тринкау
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
20
Коштинья
13
Феррейра
13
Феррейра
20
Коштинья
6
Гуга
6
Удрхири
6
Удрхири
6
Гуга
8
Гомеш
21
Грака
21
Грака
8
Гомеш
10
95
Перейра
95
Перейра
10
9
Азиз
11
11
9
Азиз
Остались в запасе
Спортинг
Риу Аве
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Спортинг - Риу Аве
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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