Динамо (мол) - Чертаново (мол)

|8 тур
|26 августа, пятница
|17:00
|Чертаново (мол)
|1:2
|Динамо (мол)
|8 тур
|26 августа, пятница
|17:00
|Чертаново (мол)
|1:2
|Динамо (мол)
|6 тур
|20 апреля, среда
|16:00
|Динамо (мол)
|0:0
|Чертаново (мол)
|1 тур
|11 марта, пятница
|13:00
|Чертаново (мол)
|1:2
|Динамо (мол)
|11 тур
|25 ноября, среда
|15:00
|Динамо (мол)
|11:3
|Чертаново (мол)
|1 тур
|11 сентября, пятница
|15:00
|Чертаново (мол)
|1:3
|Динамо (мол)
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ростов (мол)
|18
|12
|3
|3
|38:19
|+19
|39
|2.
|Локомотив (мол)
|18
|11
|1
|6
|31:20
|+11
|34
|3.
|Краснодар (мол)
|18
|9
|6
|3
|37:23
|+14
|33
|4.
|Чертаново (мол)
|18
|8
|4
|6
|35:33
|+2
|28
|5.
|Динамо М (мол)
|18
|8
|2
|8
|27:33
|-6
|26
|6.
|Академия Кубань
|18
|7
|3
|8
|17:21
|-4
|24
|7.
|Сочи (мол)
|18
|6
|2
|10
|33:35
|-2
|20
|8.
|Факел (мол.)
|18
|6
|2
|10
|18:25
|-7
|20
|9.
|Ахмат (мол)
|18
|5
|3
|10
|23:32
|-9
|18
|10.
|Химки (мол)
|18
|4
|2
|12
|23:41
|-18
|14