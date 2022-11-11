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Ростов (мол) - Академия Кубань

11.11.2022, Пятница, 14:00 мск Россия. МФЛ, 18 тур Ростов (мол) - Академия Кубань
Россия. МФЛ (2022/2023), группа B
8 тур
26 августа, пятница 17:00 Академия Кубань 1:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 14:00 Академия Кубань 1:2 Ростов (мол)
10 тур
27 сентября, воскресенье 13:00 Ростов (мол) 1:0 Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
19 тур
15 марта, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 1:1 Академия Кубань
2 тур
7 августа, четверг 17:00 Академия Кубань 0:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
20 тур
9 марта, воскресенье 15:00 Ростов (мол) 1:0 Академия Кубань
12 тур
5 октября, суббота 15:00 Академия Кубань 0:4 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
27 тур
3 мая, пятница 14:00 Ростов (мол) 3:0 Академия Кубань
13 тур
25 октября, четверг 15:00 Академия Кубань 1:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
20 тур
12 августа, пятница 18:00 Ростов (мол) 0:2 Академия Кубань
5 тур
15 апреля, пятница 00:00 Академия Кубань 2:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
22 тур
18 сентября, пятница 16:00 Ростов (мол) 0:1 Академия Кубань
8 тур
10 мая, воскресенье 14:00 Академия Кубань 1:0 Ростов (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ростов (мол) 18 12 3 3 38:19 +19 39
2. Локомотив (мол) 18 11 1 6 31:20 +11 34
3. Краснодар (мол) 18 9 6 3 37:23 +14 33
4. Чертаново (мол) 18 8 4 6 35:33 +2 28
5. Динамо М (мол) 18 8 2 8 27:33 -6 26
6. Академия Кубань 18 7 3 8 17:21 -4 24
7. Сочи (мол) 18 6 2 10 33:35 -2 20
8. Факел (мол.) 18 6 2 10 18:25 -7 20
9. Ахмат (мол) 18 5 3 10 23:32 -9 18
10. Химки (мол) 18 4 2 12 23:41 -18 14
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