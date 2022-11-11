Ростов (мол) - Академия Кубань

|8 тур
|26 августа, пятница
|17:00
|Академия Кубань
|1:3
|Ростов (мол)
|8 тур
|26 августа, пятница
|17:00
|Академия Кубань
|1:3
|Ростов (мол)
|24 тур
|16 апреля, суббота
|14:00
|Академия Кубань
|1:2
|Ростов (мол)
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|13:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Академия Кубань
|19 тур
|15 марта, воскресенье
|14:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Академия Кубань
|2 тур
|7 августа, четверг
|17:00
|Академия Кубань
|0:2
|Ростов (мол)
|20 тур
|9 марта, воскресенье
|15:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Академия Кубань
|12 тур
|5 октября, суббота
|15:00
|Академия Кубань
|0:4
|Ростов (мол)
|27 тур
|3 мая, пятница
|14:00
|Ростов (мол)
|3:0
|Академия Кубань
|13 тур
|25 октября, четверг
|15:00
|Академия Кубань
|1:3
|Ростов (мол)
|20 тур
|12 августа, пятница
|18:00
|Ростов (мол)
|0:2
|Академия Кубань
|5 тур
|15 апреля, пятница
|00:00
|Академия Кубань
|2:0
|Ростов (мол)
|22 тур
|18 сентября, пятница
|16:00
|Ростов (мол)
|0:1
|Академия Кубань
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|14:00
|Академия Кубань
|1:0
|Ростов (мол)
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ростов (мол)
|18
|12
|3
|3
|38:19
|+19
|39
|2.
|Локомотив (мол)
|18
|11
|1
|6
|31:20
|+11
|34
|3.
|Краснодар (мол)
|18
|9
|6
|3
|37:23
|+14
|33
|4.
|Чертаново (мол)
|18
|8
|4
|6
|35:33
|+2
|28
|5.
|Динамо М (мол)
|18
|8
|2
|8
|27:33
|-6
|26
|6.
|Академия Кубань
|18
|7
|3
|8
|17:21
|-4
|24
|7.
|Сочи (мол)
|18
|6
|2
|10
|33:35
|-2
|20
|8.
|Факел (мол.)
|18
|6
|2
|10
|18:25
|-7
|20
|9.
|Ахмат (мол)
|18
|5
|3
|10
|23:32
|-9
|18
|10.
|Химки (мол)
|18
|4
|2
|12
|23:41
|-18
|14