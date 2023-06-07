Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Коньяспор
Бешикташ - Коньяспор: обзор матча 07 июня 2023
Бешикташ
07.06.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 38 тур
3 : 3
Завершен
Коньяспор
6'
Ж. Фернандеш
41'
Д. Мюлека
62'
Т. Бингель
45+2'
О. Улджын
47'
М. Эмрели
51'
А. Посуэло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Коньяспор
Желтая карточка
С. Кылыксой
90'
+6
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Д. Тосун
90'
+3
90'
+3
Замена
К. Демирташ
️️️️
С. Дикмен
Замена
С. Кылыксой
️️️️
У. Мерас
88'
77'
Замена
Я. Субаши
️️️️
М. Диуф
77'
Замена
Р. Мурич
️️️️
M. Moreno
68'
Желтая карточка
M. Moreno
66'
Вторая желтая
О. Улджын
62'
Желтая карточка
О. Улджын
ГОЛ! 3:3!
Т. Бингель
Пас отдал
Д. Тосун
62'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Д. Мюлека
60'
Замена
А. Максим
️️️️
А. Хаджиахметович
60'
51'
ГОЛ! 2:3!
А. Посуэло
Пас отдал
M. Moreno
47'
ГОЛ! 2:2!
М. Эмрели
Пас отдал
Гильерме
46'
Замена
М. Эмрели
️️️️
К. Михаляк
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
О. Улджын
Пас отдал
А. Посуэло
ГОЛ! 2:0!
Д. Мюлека
Пас отдал
Д. Тосун
41'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фернандеш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
7
Marlos Moreno
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
24
Домагой Павичич
ЦП
14
Metehan Mert
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
4-3-3
34
Гюнок
17
Мерас
23
Велинтон
25
Колли
19
Розье
8
Хаджиахметович
48
Учан
83
Фернандеш
9
Абубакар
23
Тосун
11
Мюлека
4-1-3-2
23
Сехич
2
Огуз
4
Демирбаг
5
Язгили
12
Гильерме
35
Улджын
7
8
Посуэло
6
Дикмен
92
Диуф
77
Михаляк
11
Мюлека
75
Бингель
75
Бингель
11
Мюлека
23
Тосун
20
Кесгин
20
Кесгин
23
Тосун
8
Хаджиахметович
44
Максим
44
Максим
8
Хаджиахметович
17
Мерас
90
Кылыксой
90
Кылыксой
17
Мерас
92
Диуф
3
Субаши
3
Субаши
92
Диуф
6
Дикмен
47
Демирташ
47
Демирташ
6
Дикмен
7
11
Мурич
11
Мурич
7
77
Михаляк
11
Эмрели
11
Эмрели
77
Михаляк
Остались в запасе
Бешикташ
Коньяспор
1
Эмре Билгин
ВР
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Коньяспор
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Коньяспор
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+