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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Бешикташ
Коньяспор - Бешикташ: обзор матча 14 января 2023
Коньяспор
14.01.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Бешикташ
1'
М. Гюнок (АГ)
67'
Д. Тосун
90+5'
Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Бешикташ
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Соуза
Замена
У. Икпеазу
️️️️
М. Диуф
90'
+3
90'
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. Тосун
Замена
С. Дикмен
️️️️
Б. Пас
77'
69'
Желтая карточка
А. Масуаку
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тосун
Пас отдал
Ж. Фернандеш
Замена
Р. Мурич
️️️️
К. Михаляк
64'
56'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Н. Редмонд
56'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Велинтон
Замена
Э. Чекичи
️️️️
М. Демир
46'
Желтая карточка
А. Демирбаг
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Гюнок
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Соуза
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Коньяспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Деле Алли
АП
4-1-1-1-3
18
Эрентюрк
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
8
Пас
8
Хаджиахметович
11
Битики
92
Диуф
9
Демир
77
Михаляк
3-2-2-1-2
34
Гюнок
5
Санук
29
Сайсс
23
Велинтон
19
Розье
26
Масуаку
83
Фернандеш
5
Соуза
27
Редмонд
11
Мюлека
23
Тосун
8
Пас
6
Дикмен
6
Дикмен
8
Пас
92
Диуф
9
Икпеазу
9
Икпеазу
92
Диуф
9
Демир
8
Чекичи
8
Чекичи
9
Демир
77
Михаляк
11
Мурич
11
Мурич
77
Михаляк
23
Велинтон
75
Бингель
75
Бингель
23
Велинтон
27
Редмонд
14
Н'Куду
14
Н'Куду
27
Редмонд
23
Тосун
8
Алли
8
Алли
23
Тосун
Остались в запасе
Коньяспор
Бешикташ
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
23
Амилтон
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Коньяспор - Бешикташ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Конья
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