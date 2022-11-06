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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Коньяспор
Трабзонспор - Коньяспор: обзор матча 06 ноября 2022
Трабзонспор
06.11.2022, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Коньяспор
14'
Т. Бакасетас (П)
27'
Трезеге (П)
45+8'
М. Диуф
54'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Коньяспор
Желтая карточка
Т. Бакасетас
90'
+12
Желтая карточка
Трезеге
90'
+11
Желтая карточка
У. Бозок
90'
+3
87'
Желтая карточка
У. Язгили
85'
Замена
У. Язгили
️️️️
З. Битики
82'
Вторая желтая
У. Икпеазу
81'
Замена
О. Улджын
️️️️
К. Михаляк
Замена
Э. Барди
️️️️
М. Гамшик
81'
79'
Желтая карточка
У. Икпеазу
70'
Желтая карточка
Д. Карайел
Замена
Джанини
️️️️
С. Денсвил
67'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Х. Тюркмен
60'
Замена
У. Бозок
️️️️
М. Гомес
60'
54'
ГОЛ! 2:2!
М. Диуф
Пас отдал
А. Хаджиахметович
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
А. Омюр
46'
45'
+8
ГОЛ! 2:1!
М. Диуф
36'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Б. Пас
35'
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Трезеге
27'
26'
Желтая карточка
К. Михаляк
14'
Желтая карточка
А. Демирбаг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Бакасетас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Энис Барди
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
21
Джанини
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
35
Огулькан Улджын
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чакир
4
Тюркмен
5
Бартра
14
Уго
4
Денсвил
5
Гбамен
17
Гамшик
33
Омюр
7
Трезеге
9
Бакасетас
9
Гомес
4-2-1-3
23
Сехич
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
92
Диуф
77
Михаляк
8
Пас
33
Омюр
10
Эрдоган
10
Эрдоган
33
Омюр
4
Тюркмен
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
4
Тюркмен
17
Гамшик
10
Барди
10
Барди
17
Гамшик
4
Денсвил
21
Джанини
21
Джанини
4
Денсвил
9
Гомес
17
Бозок
17
Бозок
9
Гомес
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
11
Битики
5
Язгили
5
Язгили
11
Битики
77
Михаляк
35
Улджын
35
Улджын
77
Михаляк
8
Пас
9
Икпеазу
9
Икпеазу
8
Пас
Остались в запасе
Трабзонспор
Коньяспор
54
Таха Тепе
ВР
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Трабзонспор - Коньяспор
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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