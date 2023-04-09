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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Спарта
Пардубице - Спарта: обзор матча 09 апреля 2023
Пардубице
09.04.2023, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Спарта
20'
Я. Кухта
37'
Л. Крейчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Спарта
75'
Замена
К. Данек
️️️️
Т. Виснер
74'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Л. Гараслин
74'
Замена
Д. Павелка
️️️️
К. Кайринен
Замена
S. Simek
️️️️
Д. Яношек
73'
63'
Желтая карточка
Л. Крейчи
61'
Замена
А. Карабец
️️️️
Т. Чванчара
61'
Замена
К. Хойер
️️️️
Я. Зелены
Замена
Д. Костка
️️️️
М. Хелешич
56'
53'
Желтая карточка
К. Кайринен
37'
ГОЛ! 0:2!
Л. Крейчи
Пас отдал
К. Кайринен
20'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кухта
Пас отдал
Т. Виснер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
20
Матей Хелешич
ЛЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
32
Leandro Jabá
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
4-4-3
20
Хелешич
2
Гранац
27
Влчек
4
Члумецки
6
19
Хлаваты
39
Яношек
7
Вацек
9
15
1
4-1-2-1-2
32
Коварж
4
Серенсен
28
Виснер
30
Зелены
3
Витик
37
Крейчи
6
Кайринен
20
Лячи
10
Гараслин
7
Кухта
70
Чванчара
20
Хелешич
31
Костка
31
Костка
20
Хелешич
39
Яношек
8
8
39
Яношек
30
Зелены
5
Хойер
5
Хойер
30
Зелены
28
Виснер
9
Данек
9
Данек
28
Виснер
70
Чванчара
9
Карабец
9
Карабец
70
Чванчара
10
Гараслин
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Гараслин
6
Кайринен
8
Павелка
8
Павелка
6
Кайринен
Остались в запасе
Пардубице
Спарта
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
32
Leandro Jabá
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
32
Leandro Jabá
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Пардубице - Спарта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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