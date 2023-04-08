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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Яблонец
Виктория - Яблонец: обзор матча 08 апреля 2023
Виктория
08.04.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Яблонец
45+3'
Я. Сикора
77'
М. Выдра
82'
М. Выдра
66'
М. Полидар
74'
М. Полидар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Яблонец
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Москера
90'
+2
88'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Поважанец
83'
Замена
М. Сурзин
️️️️
М. Чернак
ГОЛ! 3:2!
М. Выдра
Пас отдал
Д. Москера
82'
ГОЛ! 2:2!
М. Выдра
Пас отдал
М. Гавел
77'
74'
ГОЛ! 1:2!
М. Полидар
Пас отдал
Т. Хюбшман
Замена
В. Емелка
️️️️
Л. Перница
73'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Я. Сикора
73'
66'
ГОЛ! 1:1!
М. Полидар
Пас отдал
Я. Поважанец
Замена
М. Выдра
️️️️
А. Влканова
63'
61'
Замена
В. Патрак
️️️️
Я. Храмоста
ГОЛ! 1:0!
Я. Сикора
Пас отдал
П. Буха
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Виктория
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
10
Ян Копиц
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
31
Dominik Breda
ЦФ
4-2-3-1
36
Станек
24
Гавел
4
Перница
2
Гейда
4
Холик
20
Буха
23
Калвах
49
Сикора
58
Влканова
8
Москера
25
Хоры
4-3-3
1
Гануш
21
Крал
4
Мартинец
21
Полидар
8
Хайденрайх
14
3
Хюбшман
7
Поважанец
95
Чернак
10
Сейк
19
Храмоста
4
Перница
21
Емелка
21
Емелка
4
Перница
49
Сикора
10
Копиц
10
Копиц
49
Сикора
8
Москера
11
Пиларж
11
Пиларж
8
Москера
58
Влканова
11
Выдра
11
Выдра
58
Влканова
95
Чернак
23
Сурзин
23
Сурзин
95
Чернак
19
Храмоста
10
Патрак
10
Патрак
19
Храмоста
7
Поважанец
9
Икаунекс
9
Икаунекс
7
Поважанец
Остались в запасе
Виктория
Яблонец
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
31
Dominik Breda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
31
Dominik Breda
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Виктория - Яблонец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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