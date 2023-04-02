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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Пардубице
Яблонец - Пардубице: обзор матча 02 апреля 2023
Яблонец
02.04.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Пардубице
89'
Я. Храмоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Пардубице
Замена
М. Сурзин
️️️️
В. Сейк
90'
+4
Замена
Д. Штепанек
️️️️
Я. Поважанец
90'
+2
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Храмоста
90'
+2
Желтая карточка
Я. Храмоста
89'
ГОЛ! 1:0!
Я. Храмоста
Пас отдал
В. Йовович
89'
77'
Замена
B. Pikul
️️️️
М. Хелешич
Замена
М. Чернак
️️️️
М. Полидар
74'
47'
Желтая карточка
К. Вацек
Замена
В. Йовович
️️️️
В. Патрак
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Павел Шулц
АП
19
Ян Храмоста
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
9
Давис Икаунекс
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Пардубице
6
Tomas Koukola
ЦЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
3-4-1-2
1
Гануш
21
Крал
4
Мартинец
21
Полидар
14
7
Поважанец
3
Хюбшман
10
Патрак
10
Шулц
10
Сейк
19
Храмоста
4-4-2
1
Ницэ
27
Влчек
4
Члумецки
2
Гранац
20
Хелешич
7
Вацек
19
Хлаваты
6
39
Яношек
9
15
10
Патрак
8
Йовович
8
Йовович
10
Патрак
7
Поважанец
23
Штепанек
23
Штепанек
7
Поважанец
10
Сейк
23
Сурзин
23
Сурзин
10
Сейк
19
Храмоста
9
Икаунекс
9
Икаунекс
19
Храмоста
21
Полидар
95
Чернак
95
Чернак
21
Полидар
20
Хелешич
10
10
20
Хелешич
Остались в запасе
Яблонец
Пардубице
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
6
Tomas Koukola
ЦЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Остались в запасе
6
Tomas Koukola
ЦЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Яблонец - Пардубице
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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