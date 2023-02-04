Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Славия
Пардубице - Славия: обзор матча 04 февраля 2023
Пардубице
04.02.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Славия
19'
В. Юрецка (П)
90+6'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Славия
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
П. Олаинка
Пас отдал
С. Тецл
Желтая карточка
S. Simek
90'
+3
90'
Вторая желтая
А. Усу
89'
Желтая карточка
Д. Дудера
83'
Замена
С. Тецл
️️️️
М. ван Бурен
Замена
S. Simek
️️️️
К. Вацек
78'
68'
Замена
D. Pech
️️️️
Я. Громада
62'
Желтая карточка
Э. Сантос
56'
Замена
М. Юрасек
️️️️
В. Юрецка
56'
Замена
Л. Провод
️️️️
О. Лингр
56'
Замена
П. Хронек
️️️️
П. Шевчик
49'
Желтая карточка
О. Лингр
44'
Желтая карточка
А. Усу
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Юрецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пардубице
20
Матей Хелешич
ЛЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
32
Leandro Jabá
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
32
Эвертон
ЛВ
15
Петр Хронек
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
2-4-4
1
Ницэ
2
Гранац
4
Члумецки
7
Вацек
19
Хлаваты
39
Яношек
23
9
10
14
31
Костка
4-1-2-2-1
1
Колар
23
Дудера
3
Сантос
4
Усу
39
Юрасек
14
Громада
23
Шевчик
32
Лингр
10
ван Бурен
99
Олаинка
15
Юрецка
7
Вацек
8
8
7
Вацек
23
Шевчик
15
Хронек
15
Хронек
23
Шевчик
32
Лингр
17
Провод
17
Провод
32
Лингр
10
ван Бурен
11
Тецл
11
Тецл
10
ван Бурен
15
Юрецка
31
Юрасек
31
Юрасек
15
Юрецка
14
Громада
77
77
14
Громада
Остались в запасе
Пардубице
Славия
20
Матей Хелешич
ЛЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
32
Leandro Jabá
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
30
Алеш Мандоус
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
20
Христос Зафейрис
ЦП
32
Эвертон
ЛВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
20
Матей Хелешич
ЛЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
32
Leandro Jabá
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
20
Христос Зафейрис
ЦП
32
Эвертон
ЛВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Пардубице - Славия
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Пардубице
Славия
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+